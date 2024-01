Gli spettacoli teatrali da non perdere nel 2024 a Roma

Dal Brancaccio al Sistina, dall'Auditorium Parco della Musica a quello della Conciliazione e, ancora, il Teatro Olimpico, l'Argentina e tanti altri sipari che, per tutto l'anno, si apriranno per portare in scena, a Roma, il meglio del teatro italiano e internazionale.

Il cartellone degli spettacoli teatrali del nuovo anno è davvero ricco e per tutti i gusti. Numerosi gli show dei comici più amati, da Pio e Amedeo a Virginia Raffaele; non mancano i grandi classici, rappresentati attraverso il genere musical, come Il Piccolo Principe, la Divina Commedia, Rugantino, per citarne alcuni. Largo anche agli spettacoli di magia per stupire tutta la famiglia e alla grande opera, con un programma di spettacoli di livello altissimo.

RomaToday ha raccolto in un unico articolo gli spettacoli di teatro più belli da non perdere a Roma nel 2024. Di seguito l'elenco (in continuo aggiornamento):

Spettacoli comici

Pio e Amedeo - Felicissimo show

4 marzo 2024

Auditorium Conciliazione

Virginia Raffaele - Samusà

Dal 30 gennaio al'11 febbraio 2024

Teatro Brancaccio

Angelo Duro - Sono cambiato

8 e 9 aprile 2024

Teatro Brancaccio

Angelo Pintus - Una brutta persona

Dal 15 al 25 febbraio 2024

Teatro Olimpico

Giuseppe Giacobazzi - Il pedone

12 marzo 2024

Teatro Brancaccio

Uccio De Santis - Non so che fare prima

11 aprile 2024

Teatro Brancaccio

Max Angioni - Anche meno

Dal 22 al 24 marzo 2024

Teatro Brancaccio

Giovanni Vernia

6 marzo 2024

Teatro Olimpico

One man/woman show

Edoardo Leo - Ti racconto una storia

Dal 12 al 14 aprile 2024

Teatro Brancaccio

Luca Argentero - E' questa la vita che sognavo da bambino

23 maggio 2024

Teatro Brancaccio

Chiara Francini - Forte e Chiara

9 marzo 2024

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Massimo Recalcati - I volti del desiderio

24 marzo 2024

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Riccardo Rossi - Discorsi Amorosi

Dal 15 al 26 maggio 2024

Il Parioli

Stefano De Martino - Meglio stasera

Dal 14 al 17 marzo 2024

Teatro Brancaccio

Pierpaolo Spollon

23 marzo 2024

Auditorium Conciliazione

Luca Bizzarri - Non hanno un amico

25 marzo 2024

Teatro Sala Umberto

Federico Palmaroli - Le più belle frasi di Osho

31 gennaio 2024

Teatro Sala Umberto

Paola Minaccioni - Stupida show

Dal 24 gennaio al 4 febbraio 2024

Teatro Ambra Jovinelli

Alessandro Siani "Extra Tour"

3 e 4 marzo 2024

Auditorium Conciliazione

Spettacoli/Storie

Il fu Mattia Pascal - Giorgio Marchesi

Dal 2 al 5 febbraio 2024

Teatro Ghione

Francesco Pannofino - Chi è io

Dal 3 al 14 aprile 2024

Teatro Ambra Jovinelli

Neri Marcorè - La buona novella

Dal 16 al 28 aprile 2024

Teatro Quirino

Serena Dandini - Vieni avanti cretina. Next!

Dal 21 al 26 maggio 2024

Teatro Ambra Jovinelli

Nanni Moretti - Diari d'amore

Dal 23 maggio al 2 giugno 2024

Teatro Argentina

Caravaggio il maledetto

Dal 29 febbraio al 3 marzo 2024

Teatro Ghione

Vincenzo Salemme - Natale in Casa Cupiello

Dal 15 febbraio al 10 marzo 2024

Teatro Sistina

Max Giusti - Bollicine

Dall'11 al 21 aprile 2024

Teatro Sistina

Rugantino

Dal 3 al 12 maggio 2024

Teatro Sistina

Teatro dell'Opera

La bella Addormentata nel Bosco

Teatro Costanzi

Dal 14 al 22 settembre 2024

Otello

Teatro Costanzi

Dall'1 al 12 giugno 2024

Lago dei Cigni

Teatro Costanzi

Dal 19 al 27 giugno 2024

Musical

Grease

Dal 3 al 7 aprile 2024

Teatro Brancaccio

Divina Commedia Opera Musical

Dal 13 al 25 febbraio 2024

Teatro Brancaccio

Il Piccolo Principe

Dal 1 al 12 febbraio 2024

Teatro Sistina

Jesus Christ Superstar Celebration Thirty&Fifty

Dal 20 al 31 marzo 2024

Teatro Sistina

Broadway Celebration

20 aprile 2024

Auditorium Conciliazione

Saranno Famosi - Fame

Dall'8 al 12 maggio 2024

Teatro Brancaccio

Mare Fuori - Il Musical

Dal 27 febbraio al 10 marzo 2024

Teatro Brancaccio

Vlad Dracula

Dal 16 al 21 aprile 2024

Teatro Brancaccio

Neverland l'isola che non c'è

Dal 27 al 28 marzo 2024

Teatro Olimpico

Pippi Calzelunghe

Dal 30 gennaio all'11 febbraio 2024

Teatro Olimpico

Spettacoli per tutta la famiglia

Bubbles Revolution

2 e 3 marzo 2024

Auditorium Conciliazione

Supermagic XX

Dal 25 gennaio al 4 febbraio 2024

Auditorium Conciliazione

Magic! Gran Galà internazionale di magia

4 e 5 maggio 2024

Auditorium Conciliazione