"Si vive una volta sola", Verdone cede alle piattaforme tv: il nuovo film è su Amazon Prime Video

Con la riapertura delle sale cinematografiche, l'ultimo film di Carlo Verdone "Si vive una volta sola" arriva...su Amazon Prime Video.

Sembra un controsenso, eppure, dopo tanto attendere è stata questa la decisione presa dall'attore e regista della pellicola e da Filmauro di Aurelio De Laurentiis, produttrice del film.

Dopo l'uscita in alcune sale selezionate, infatti, anche Verdone ha ceduto alle piattaforme tv, come tanti altri colleghi prima di lui.

Il film bloccato per mesi dal Covid

La storia di "Si vive una volta sola", effettivamente, è stata tutt'altro che fortunata. Il film era stato presentato alla stampa di settore a febbraio 2020 e di lì a poco sarebbe dovuto arrivare nelle sale cinematografiche, ma la pandemia - lo sappiamo - ha fatto saltare tutti i piani, compresi quelli della Filmauro e di Carlo Verdone.

Tante volte, dal primo lockdown a oggi, l'attore e regista romano ha detto no alle piattaforme tv, nella speranza che il suo ultimo progetto potesse essere - giustamente - presentato sul grande schermo. Poi, in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Verdone ha dichiarato: "Ho resistito alla tentazione delle piattaforme fino a che ho potuto. Ora il film uscirà in alcune selezionate sale cinematografiche, poi lo vedrete su Amazon Prime Video dal 13 maggio. Ma non ho grandi aspettative sui cinema, molta gente l’ha già visto nelle anteprime e il grosso della pubblicità era stato fatto…".

La trama

"Si vive una volta sola" è una storia di amicizia che mette in luce la vita di 4 personaggi realizzati nell’ambito professionale, ma incredibilmente soli, tristi, insoddisfatti nella vita privata. Due chirurghi, una ferrista, un anestesista, incastrati in una dinamica di scherzi che si rompe, un giorno, con l’avvento di una notizia inaspettata. Un fatto che arriva come un fulmine a ciel sereno, in delle vite forse troppo piatte e che porterà i personaggi a vivere un viaggio ricco di colpi di scena, un viaggio da Roma fino in Puglia, ma – soprattutto – un viaggio nelle loro vite, nelle loro personalità.

Nel cast, insieme a Carlo Verdone, ci sono Anna Foglietta, Max Tortora e Rocco Papaleo.

"Si vive una volta sola" su Amazon Prime Video

Grande o piccolo schermo, comunque, "Si vive una volta sola", sarà finalmente accessibile al pubblico e a tutti gli amanti di Carlo Verdone che per mesi lo hanno atteso. Dal 13 maggio su Amazon Prime Video.