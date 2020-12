Che vuol dire l'espressione "Si nun è zuppa è pan bagnato"

"Se non è zuppa è pane bagnato" o alla romana "Si nun è zuppa è pan bagnato". Quante volte abbiamo utilizzato questa espressione nel linguaggio comune?

Il significto è chiaro e non necessita di grandi spiagazioni. Questa espressione viene utilizzata per dire che, anche se una cosa o una situazione viene presentata in modo diverso, resta in sostanza la stessa.

Ma come nasce questo modo di dire e perché per esprimere tale concetto vengono messi in relazione proprio la zuppa e il pane bagnato?

Risalendo all'etimologia di queste parole, scopriamo che "zuppa" viene dal gotico "suppa" che vuol dire proprio "fetta di pane bagnato". Ecco allora che dire "Si nun è zuppa è pan bagnato" equivale a dire "se non è fetta di pane bagnato è pane bagnato". Ossia la stessa cosa.

Non c'entra, in alcun modo dunque, la zuppa che solitamente mangiamo nei mesi freddi a tavola.