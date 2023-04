"La settimana imperiale" su History Channel per celebrare la grandezza di Roma

Da lunedì 17 a venerdì 21 aprile alle 21, in occasione del Natale di Roma, che festeggia il 20776 compleanno, History Channel (411 di Sky) dedica una settimana di programmazione alla città caput mundi con serie e speciali che ne celebrano l’importanza storica.

Tra le premiere, lo speciale "Roma: costruire per conquistare" e la serie in tre episodi "Le megastrutture nell'Antica Roma" che ripercorrono i momenti salienti della conquista della Gallia da parte di Giulio Cesare, che si affidò non solo alla potenza militare del suo esercito, ma anche all’abilità ingegneristica dei suoi legionari.

Le infrastrutture che accompagnarono la conquista dei territori - mura, ponti, strade, acquedotti, terme, arene - stabilizzarono il presidio militare in Gallia, ma soprattutto raccontarono al mondo la grandezza di Roma.

Interviste a storici e archeologi e ricostruzioni dettagliate illustrano come le legioni romane siano state un esercito di costruttori che ha cambiato per sempre il volto dei territori nel nascente Impero romano con opere quali la rampa costruita per l’assedio di Avarico (Bourges), 100 metri di lunghezza e 24 di altezza, realizzata con 24 mila metri cubi di materiali; i 35 km di fortificazioni erette durante la battaglia di Alesia, con torri alte dai 10 ai 20 metri e dotate di sistemi di fuoco che colpivano costantemente le mura della città; le cinque grandi strade romane che da Lione coprivano l’intero territorio della Gallia e, infine, i ponti monumentali come quello che scavalca il Vidourle, composto da venti archi con una lunghezza totale di 190 metri.