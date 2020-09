Settimana del Pianeta Terra, i "Geoeventi" in programma nel Lazio

Dal 4 all'11 ottobre avrà inizio l'ottava edizione della Settimana del Pianeta Terra. Otto giorni di manifestazioni dedicate alle divulgazione scientifica, attraverso i “Geoeventi”, che animano diverse località sparse su tutto il territorio nazionale: escursioni, passeggiate nei centri urbani e storici, porte aperte ai musei e nei centri di ricerca, visite guidate, esposizioni, laboratori didattici e sperimentali per bambini e ragazzi, attività musicali e artistiche, degustazioni conviviali, conferenze, convegni, workshop, tavole rotonde.

L'ottava edizione della Settimana del Pianeta Terra si svolgerà dal 4 all'11 ottobre 2020. Sarà dedicata alla scoperta delle risorse naturali italiane – montagne e ghiacciai, grandi laghi, fiumi, colline, coste e paesaggi marini, isole, vulcani – sia le più spettacolari, sia le meno conosciute, ma non meno affascinanti.

La Settimana del Pianeta Terra vuole far appassionare i giovani alla scienza, alle Geoscienze in particolare, e trasmettere l'entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica. Far conoscere le possibilità che la scienza ci offre per migliorare qualità della vita e sicurezza, investendo su ambiente, energia, clima, alimentazione, salute, risorse e riduzione dei rischi naturali.

Di seguito l'elenco degli appuntamenti nel Lazio

04/10/2020 - 10/10/2020 , Velletri (Roma)

Sottoterra delle meraviglie: viaggio tra buio e biodiversità.

05/10/2020 - 09/10/2020 , Roma

La geologia del Lazio: una storia fatta di cambiamenti

05/10/2020 - 10/10/2020 , Roma

Racconti di storia naturale e umana: il MUST e i geositi di Roma

06/10/2020 - 11/10/2020 , Roma

All’ombra del vulcano: fiumi, elefanti e uomini

10/10/2020 , Anzio (Roma)

Tor Caldara: un itinerario tra geologia, ambiente e storia