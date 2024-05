Sessantotto Village, al via l'estate a Parco Talenti

Torna Sessantotto Village, l'evento - giunto alla sua undicesima edizione diretto da Steeve e Federico Illiano, si svolgerà dal 1 giugno al 18 agosto a Parco Talenti. Tutti i giorni, dalle 18, in programma spettacoli, concerti ed eventi culturali per tutta la famiglia, sempre gratuiti.

All’interno del villaggio ci sarà la possibilità di partecipare anche a laboratori didattici, spazi culturali e sarà inoltre allestita un’ampia area food. In programma intrattenimento e spettacoli sui due palchi, le proiezioni delle partite dei campionati Europei di calcio, i concerti dedicati ai più grandi della musica pop e tanto altro ancora. Anche per questa undicesima edizione la direzione artistica è affidata a Gabriele Pizzuti, coadiuvato da Franco Schembri. Per la parte tecnica invece ci si è affidati come sempre a Musica Incontro, e Voia Impianti gruppi che da anni sono garanzia di professionalità e successo.

Il programma di Sessantotto Village 2024

Il 1 giugno, giorno d'apertura, concerto tributo a Queen con la band Galileo. Il 2 giugno all'interno del Sessantotto Village parte l'Enne Festival, dove Enne sta per "Nessuno Resti Indietro". Una settimana di dibattiti e incontri a sfondo sociale, presentazioni di libri e talk con ospiti di prestigio come il geologo e conduttore Rai Mario Tozzi, lo scrittore e attore Moni Ovadia, l'economista Vasco Molini, la scrittrice e cantante Elena Bonelli e tanti altri (il programma completo è sulla pagina facebook Enne Festival).

In collaborazione con le cooperative sociali del Terzo Municipio (che ha patrocinato l'evento insieme a Roma Capitale), ogni pomeriggio fino al 9 giugno a partire dalle 17 si toccheranno temi come l'inclusione, l'integrazione e la lotta alle discriminazioni di sesso e genere. E poi nei giorni successivi esibizioni di danza, teatro e molto altro ancora.

“Sarà una grande occasione - ha detto Steeve Illiano, responsabile del Sessantotto Village insieme a Federico Illiano e ideatore della prima edizione dell’Enne Festival - per il nostro territorio di dimostrare di essere coesi e rimarcare l’importanza dell’essere una vera comunità. L’obiettivo che ci siamo dati è quello di dare visibilità e far conoscere le splendide realtà che da anni operano nel terzo settore del territorio e si prodigano per aiutare i più deboli e gli emarginati, di modo che, come dice lo slogan del festival, Nessuno resti indietro".

A Parco Talenti ci sarà anche l'area sport e fitness (attiva per tutto il meseiugno), mentre i bambini potranno partecipare ad attività di animazione, baby dance e giochi popolari.

Il 2 giugno, dalle 18 inizierà "Insieme per Rino - Montesacro Canta Rino" una vera e propria maratona di concerti e spettacoli che si susseguiranno fino a tarda sera nel ricordo del grande Rino Gaetano. A rendere omaggio al cantautore calabrese vissuto a Montesacro/Talenti ci saranno ospiti prestigiosi come Andrea Rivera, Ascanio Celestini, Stella Cardone (da "Amici"), Altrove , Lab Factory, Pier Cortese e le band "A qualcuno piace Rino" e i "Rinominati" con Marco Morandi. A condurre l'happening musicale (come tanti altri eventi in cartellone) sarà il presentatore Stefano Raucci, voce nota di Radio Radio.

Si riparte martedì 4 giugno con la "Giornata Dedicata al Mondo Giovanile" e poi per altre giornate a tema (dalla cooperazione ai valori dello sport, dall'ambiente alla lotta alle disuguaglianze), che anticiperanno i concerti in programma sul palco più grande ogni sera a partire dalle 21 (il 4 giugno il tributo a Lucio Dalla, il 5 a Pino Daniele, il 6 a Ivan Graziani, il 7 a Fabrizio De Andrè, l'8 giugno a Franco Battiato, il 9 il tributo a Claudio Baglioni).

Il programma completo dei concerti e degli eventi che si svolgeranno fino a dopo ferragosto è sul sito www.sessantottovillage.it e sui canali Facebook e Instagram del “Sessantotto Village” e dell'"Enne Festival".