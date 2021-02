Castellitto chiede a Totti come comportarsi con Spalletti: nuovi dettagli sulla serie tv

Escono nuovi dettagli su "Speravo de morì prima" la serie tv Sky Original che racconta gli ultimi due anni di calcio giocato di Francesco Totti. Dopo aver annunciato che sarà Pietro Castellitto a vestire i panni del numero 10 della Roma, ora due nuovi teaser incuriosiscono ulteriormente i telespettatori.

La prima clip teaser diffusa è quella che presenta il difficile rapporto fra Francesco Totti e Luciano Spalletti, ultimo allenatore della carriera dell’ex capitano giallorosso. Nella clip Pietro Castellitto, che nella serie interpreterà appunto Totti, chiede al vero capitano consigli su come comportarsi col tecnico toscano – Gian Marco Tognazzi, nella serie tv. "Tu come l’hai gestita?", gli chiede. "Con serenità", risponde autoironico Totti.

E a proposito di rapporti “complicati”, viene rilasciata oggi anche un’altra, divertente clip, in cui il Totti della serie scherza con la bandiera della Roma sulla sua esperienza a scuola. "Qual era la materia in cui andavi meglio?", gli chiede. "Educazione fisica – risponde Totti - ma anche religione e artistica". "Quelle importanti", commentano ironici.

Speravo de morì prima - la serie su Francesco Totti è diretta da Luca Ribuoli e prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle.

Il cast

Pietro Castellitto è Francesco Totti, Greta Scarano è Ilary Blasi, Gian Marco Tognazzi è Luciano Spalletti, Monica Guerritore è la madre di Totti, Fiorella; Giorgio Colangeli è Enzo, il padre di Totti, Primo Reggiani è Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano, Alessandro Bardani è Angelo Marrozzini, suo cugino. Gabriel Montesi e Marco Rossetti interpretano rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi, Massimo De Santis è Vito Scala, Eugenia Costantini e Federico Tocci i genitori di Totti da giovani.

La serie è scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu. Fremantle è il distributore internazionale.