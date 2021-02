Selvaggia Capizzi, l'influencer romana approda in tv: tutte le mattine look e consigli per tenersi in forma

Selvaggia Capizzi, la nota fashion blogger romana che con il suo seguitissimo “Don’t Call Me Fashion Blogger” conta milioni di views è entrata a far parte della squadra di Mattino Yes, il programma in onda su Reteoro dalle ore 7.30, dal lunedì al venerdì, e sulle reti del Gruppo Yes.

Mattino Yes, condotto da Tina Andreozzi, è un contenitore d’informazione veloce e giovane rivolto a tutti. Al suo interno si trattano argomenti di vario tipo: gossip, moda, spettacolo, calcio e attualità, con ospiti e opinionisti di prestigio come i campioni di calcio Ciccio Graziani e Vincenzo D’Amico, e ora anche con il contributo di Selvaggia Capizzi. Un'influencer over-40, in passato top-manager nel mondo delle Big Pharma, che di punto in bianco ha lasciato tutto per trasformare in lavoro la sua grande passione per la moda.

Ogni mattino con Selvaggia si tratteranno i temi a lei più cari: dai nuovi look in voga per le over 40 ai trucchi per essere sempre bellissime e in forma, insomma, argomenti e curiosità su cui viene continuamente interpellata dalle follower del suo blog. L’esuberanza e i consigli di Selvaggia sulle ultime tendenze daranno la sveglia ogni giorno su Rete Oro, la popolare emittente romana, ma anche su tutti i canali del Gruppo YES: Tv Yes Lazio Ch 118; Tv Yes Umbria Ch 117; Tv Yes Sat Bouquet Sky 808; Radio Yes Dab; Tv Yes Su Amazon. Inoltre, il programma è visibile in streaming sul sito www.yesmagazine.it e sull’App Radio YES.