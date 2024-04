"School Days: giocando si impara!", il parco divertimenti diventa una mega scuola

Orario non disponibile

Quando Dal 18/04/2024 al 18/04/2024 solo domani Orario non disponibile

MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, lancia il progetto "School Days: giocando si impara!", un'iniziativa che trasforma il Parco in un vero e proprio centro di apprendimento esperienziale.

Il 18 aprile e il 15 maggio, gli studenti avranno la possibilità di partecipare a proiezioni ad alto impatto visivo a Cosmo Academy, il Planetario più grande d’Europa con schermo 360° full dome, di scegliere tra diversi laboratori e di assistere ad interessanti ‘Talk’. I temi scelti riguarderanno lo spazio, l’universo, la zoologia, la botanica, la biodiversità e saranno curati da G.Eco e Space42, società specializzate in attività di edutainment e divulgazione scientifica con esperienza decennale nelle scuole.

Gli School Days di MagicLand rappresentano un'esperienza che punta ad unire divertimento e progetti didattici altamente formativi.

Tra le novità di quest'anno ci saranno anche i talk "Bufale Bestiali" (un format che svela le bufale che vengono raccontate sul mondo animale. Dalla "polvere magica" sulle ali delle farfalle alla mantide "ammazza mariti", dal 58 che scaccia le mosche al rosso che fa infuriare i tori. Turni nei seguenti orari: 10:30 - 11:30 - 12:30 - 13:30 - 14:30 - 15:30) e "Eco-strike" (un talk sul nostro ecosistema, un affascinante esempio di organismi in armonia, dove predatori e prede, produttori e consumatori, elementi vivi e non viventi coesistono in una piramide ecologica perennemente messa alla prova. Turni nei seguenti orari: 11:00 - 12:00 - 13:00 - 14:00 - 15:00).

Le scuole interessate a partecipare agli School Day potranno scrivere a booking@magicland.it Giovedì 18 aprile e mercoledì 15 maggio MagicLand sarà eccezionalmente aperto anche al pubblico e a tutti coloro che vorranno vivere il Parco anche da un punto di vista educativo partecipando ai talk gratuiti inclusi nel biglietto. Tutte le informazioni su magicland.it.