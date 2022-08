Scavi in Comune, continuano dopo l'estate le visite guidate nel cantiere archeologico

Dallo scorso 27 luglio ha preso il via Scavi in Comune, appuntamenti settimanali che aprono i cancelli del cantiere di scavo archeologico allestito nel giardino di Largo Corrado Ricci.

Con la nuova iniziativa intitolata Scavi in Comune si condividono con cittadini e visitatori le fasi di un cantiere urbano. Le visite illustrano l’andamento dei lavori, con lo scopo di rendere partecipe il pubblico fin dai primi passi delle attività di cantiere e di mostrare ciò che di solito è oggetto di ricerca e di studio solo per gli addetti ai lavori.

Lo scavo si svolge in corrispondenza dell’angolo nord-orientale dell’antico Foro della Pace, a ridosso delle c.d. “Colonnacce”. Questo settore del monumento ha vissuto una stratificazione urbana plurisecolare, che le indagini archeologiche intendono rimettere in luce. Il cantiere è inoltre propedeutico all’ampliamento dell’area di indagine in tutto il giardino di Largo Corrado Ricci fino alla Torre dei Conti, nell’ambito degli interventi di riqualificazione urbana e del patrimonio previsti dal PNRR/Caput Mundi.

Le nuove date

Dopo il successo avuto dalle date di luglio e agosto, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali comunica nuove date nei mesi di settembre e ottobre. La prenotazione è obbligatoria allo 060608, tutti i giorni dalle 9 alle 19. Ogni visita può accogliere un massimo di 10 partecipanti.

È necessario indossare scarpe chiuse e comode e in caso di pioggia la visita viene annullata. Le visite si svolgono solo in lingua italiana e l'ingresso non è accessibile a persone con disabilità motoria. Le visite sono condotte da archeologi e storici dell’arte della Sovrintendenza Capitolina che lavorano nel cantiere.

Di seguito l'elenco degli appuntamenti delle prossime settimane:

Mercoledì 31 agosto 2022 dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Mercoledì 14 settembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Mercoledì 28 settembre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Mercoledì 12 ottobre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 16.00

Mercoledì 26 ottobre 2022 dalle ore 15.00 alle ore 16.00