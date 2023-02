Sanremo 2023, tutti i cantanti romani in gara

Sanremo 2023, ci siamo. Dal 7 all'11 febbraio andrà in scena - dal Teatro Ariston come di consueto - la 73esima edizione della kermesse canora. Un Festival della canzone italiana che, per il quarto anno, vedrà al timone Amadeus, accompagnato da Gianni Morandi, da Chiara Ferragni - che co-condurrà la serata di apertura e quella di chiusura - da Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini che si alterneranno nelle altre serate.

Una 73esima edizione di Sanremo che torna ad accendere i riflettori sulla Capitale, tanti, infatti, gli artisti romani in gara. Dalle nuove promesse ai veterani della canzone italiana che tornano, dopo anni, a calcare uno dei palchi più ambiti d'Italia.

Chi sono i romani in gara a Sanremo 2023

Tra i cantanti in gara a Sanremo 2023 c'è tanta Roma. Si parte con Giorgia, cinquantunenne romana, che torna a Sanremo dopo 22 anni con il brano "Parole dette male". La cantante aveva debuttato all'Ariston nel 1993 per poi vincere nel 1995 con "Come Saprei".

Romana del Quartaccio, Elodie, dopo essere stata co-conduttrice del Festival nel 2021 e dopo aver concorso nel 2017 con il brano "Tutta colpa mia", presenta a Sanremo 2023 il brano "Due". Dalla periferia di Roma, precisamente da San Cleto, anche Ultimo, già vincitore di Sanremo nella categoria Nuove Proposte nel 2018 con "l ballo delle incertezze" e secondo nella categoria Big con il brano "I tuoi particolari" nel 2019.

Romano anche il gruppo de "I cugini di campagna", veterani della musica italiana ma debuttanti al Festival di Sanremo come artisti in gara. Il gruppo nacque nella Capitale nel 1970 e canterà "Lettera 22", un brano pop ma dal sapore anni '80.

Ci sono poi tante nuove promesse della musica italiana, cantanti romani giovani ma già amatissimi dal pubblico: Leo Gassman, figlio dell'attore Alessandro Gassman, che nel 2020 ha vinto nella categoria "Nuove proposte" con "Va bene così" e che torna all'Ariston tra i Big con il brano "Terzo cuore". Arriva da Fiumicino Mara Sattei, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, divenuta nota al pubblico con il successo de "La dolce vita" brano cantato con Tananai (anche lui a Sanremo 2023) e Fedez. Da Anzio a Sanremo c'è Ariete, giovane cantautrice del litorale laziale che ha saputo imporsi nel panorama musicale italiano per il suo stile unico e che a Sanremo 2023 presenterà il brano "Mare di guai".

Usciamo da Roma ma restiamo nel Lazio, infine, con Marco Mengoni. Il cantautore originario di Ronciglione (in provincia di Viterbo) torna a Sanremo a distanza di anni con il brano "Due vite", dopo aver conquistato il terzo posto nel 2010 con "Credimi ancora" e aver vinto nel 2013 con "L'essenziale".

Gli ospiti e gli altri romani al Festival di Sanremo

La romanità spicca anche tra gli ospiti all'Ariston: romana è Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice televisiva, co-conduttrice del Festival nella serata di mercoledì 8 febbraio. Torneranno anche i Maneskin, a distanza di due anni dalla vittoria, nella terza serata di Sanremo 2023. Infine tra i cantanti che si esibiranno in piazza Colombo e sulla nave da crociera, altre due location del Festival, ci sarà anche Achille Lauro.