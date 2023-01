Gianni Morandi e Amadeus, la corsa per Sanremo fa tappa a Roma

"Roma. Si corre verso Sanremo!", così scrive Gianni Morandi su Instagram accanto ad una foto che lo ritrae con Amadeus e un gruppo di podisti in via dei Fori Imperiali.

Amadeus e Gianni Morandi a Roma

Sul pettorale di entrambi c'è il numero 73, lo stesso dell'edizione del Festival della canzone italiana che i due condurranno insieme dal 7 all'11 febbraio 2023 su Raiuno. Alle spalle uno dei luoghi simbolo della Città eterna che, appunto, è una delle tappe della simbolica corsa che Amadeus e Morandi stanno facendo fino all'Ariston.

Lo spot di Sanremo 2023

Lo spot, in onda da alcuni giorni su Raiuno, infatti, mostra i due conduttori di Sanremo 2023 intenti a correre verso la meta. Un vero e proprio viaggio per l'Italia con tappe da Nord a Sud. Grandi monumenti, strade di campagna, paesi e città, con un Gianni Morandi sempre in forma e ricco di invidiabile energia e un Amadeus affaticato a cui l'arrivo sembra sempre più lontano.

La serie di spot di Sanremo 2023 sarà divisa in tutto in 8 promo, 8 tappe in giro per lo stivale, una di questa, appunto, a Roma. Il tutto sempre in mezzo alla gente e in compagnia di altri runner, con quel pizzico di ironia e complicità che già sta facendo molto amare la coppia Amadeus-Morandi al pubblico.