Sanremo 2022, i cantanti romani in gara e gli ospiti dalla Capitale

Si scaldano i motori all'Ariston, il sipario sta per aprirsi anche quest'anno. E' l'edizione numero 72 del Festival di Sanremo, la seconda dall'inizio della pandemia, la terza condotta da Amadeus, in onda dal 1 al 5 febbraio su Raiuno. Nuove regole, tanto entusiasmo e un buon numero di artisti romani.

I cantanti romani al 72esimo Festival di Sanremo

Dopo il trionfo lo scorso anno con "Zitti e buoni" , i Maneskin torneranno all'Ariston nella prima serata della kermesse, ospiti speciali di Amadeus. Il conduttore, dunque, apre il Festival come lo aveva chiuso, per poi presentare la rosa dei cantanti protagonisti nelle 5 serate.

E i romani in gara saranno diversi.

Ci sarà Achille Lauro che, dopo aver avuto un ruolo chiave nella scorsa edizione con "i quadri" che tanto fecero parlare, nel bene e nel male, torna da concorrente con il brano "Domenica". In gara anche Noemi con "Ti amo non lo so dire", Fabrizio Moro con "Sei tu". Grande curiosità sulla performance della cantautrice romana Margherita Carducci, conosciuta con il nome d'arte "Ditonellapiaga", che si esibirà in coppia con Donatella Rettore in "Chimica". Romano anche uno dei più giovani concorrenti di questa edizione: Yuman, classe ‘95, nato a Roma da padre capoverdiano e mamma romana che presenterà la sua "Ora e qui".

Ornella Muti e Sabrina Ferilli al Festival di Sanremo

La romanità emergerà nelle 5 serate di Festival anche grazie alle donne che affiancheranno Amadeus alla conduzione. Nella prima serata, infatti, co-conduttrice sarà Ornella Muti, nell'ultima toccherà a Sabrina Ferilli. Vediamo quali sorprese riserveranno al pubblico le due attrici romane.