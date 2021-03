Sanremo 2021, vincono i Maneskin: la band romana mette tutti "Zitti e buoni"

La vittoria va a Roma. A trionfare nell'edizione 2021 di Sanremo, la più strana della storia del Festival, sono i Maneskin.

La band romana che con la sua energia, la sua forza e il brano "Zitti e buoni" si è fatta notare sin dalla prima serata (per non parlare della cover con Manuel Agnelli che ha letteralmente conquistato l'Ariston a colpi di rock) è nell'ultima che ha scalato la classifica superando anche chi era più vicino alla vittoria secondo i sondaggi e i voti delle altre serate.

I Maneskin vincono Sanremo 2021

La band romana di Monteverde, composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, ha messo "Zitti e buoni" tutti, è proprio il caso di dirlo. Al secondo posto si sono posizionati Fedez e Francesca Michielin con Chiamami per nome, al terzo Ermal Meta con Un milione di cose da dirti.

Nella quinta e ultima serata di Festival, con Enrico Melozzi direttore d'orchestra e quel look nude che non è passato inosservato, i Maneskin non solo hanno ricalcato ancora di più la loro presenza sul palco dell'Ariston, ma si sono fatti notare anche per un gesto "anticonvenzionale": i fiori, solitamente donati alle donne del Festival, sono stati simbolicamente dati al direttore d'orchestra: "Chiamiamo sul palco il maestro - ha spiegato Damiano, frontman della band romana - è un modo simbolico per darli a tutti i musicisti che hanno partecipato a questo Sanremo".

Così dopo il secondo posto a X-Factor nel 2017, una medaglia d'argento che gli ha regalato la notorietà, dopo aver scalato le classifiche con brani come "Morirò da Re" e "Torna a casa", ora I Maneskin - giovanissimi e potentissimi - si portano a casa il titolo di campioni di Sanremo 2021. E con il loro brano "Zitti e buoni" rappresenteranno l'Italia all'Eurovision Song Contest 2021.