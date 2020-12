Sanremo 2021, svelati i big: tutti i romani in gara

Dal Casinò di Sanremo, in diretta tv su Rai 1, Amadeus ha svelato i nomi dei 26 Big del Festival di Sanremo 2021. Se ne parlava da giorni, ma ora i nomi sono ufficiali. Due big in più rispetto allo scorso anno che si aggiungeranno alle 8 nuove proposte selezionate (tra cui c'è anche il romano Folcast).

I big "romani" in gara al Festival di Sanremo 2021

E tra i 26 cantanti, protagonisti dell'edizione di Sanremo in programma dal 2 al 6 marzo 2021, spiccano anche cantanti romani di vecchia e nuova generazione. Scopriamo chi sono.

Torna a calcare il palco dell'Ariston Max Gazzè con il brano "Il farmacista". Gazzè oltre a numerosi album e riconoscimenti, vanta diverse partecipazioni al Festival di Sanremo. Ha partecipato alla 50esima edizione con "Il timido ubriaco", alla 58esima edizione con "Il solito sesso". E' salito sul palco dell'Ariston come ospite nel 2012 accanto a Dolcenera duettando con lei in "Ci vediamo a casa". Ed è poi tornato in veste di concorrente nel 2013 con "I tuoi maledettissimi impegni" e "Sotto casa" e nel 2018 con "La leggenda di Cristalda e Pizzomunno", brano con cui ha conquistato il sesto posto e vinto il Premio Giancarlo Bigazzi alla miglior composizione musicale.

C'è poi Noemi (pseudonimo di Veronica Scopelliti) anche lei romana, che è di casa ormai a Sanremo e che presenterà "Glicine". La cantante ha già calcato 5 volte il palco dell'Ariston tra i big (nel 2012 classificandosi anche sul podio, al testo posto, con "Sono solo parole") ed è tornata anche in veste di ospite nel 2019 cantanto "La ragazza con il cuore di latta" con Irama nella serata duetti. Ha vissuto anche l'esperienza come giudice nella seconda edizione del talent "Sanremo Young".

Selezionati tra i 26 big di Sanremo 2021 anche i Maneskin, il giovane gruppo formatosi a Roma è diventato famoso in seguito alla vittoria di X-Factor nel 2017. Per loro sarà la prima volta sul palco dell'Ariston con il brano "Zitti e Buoni".

Continuando con la nuova generazione di cantanti romani, protagonista della prossima edizione di Sanremo anche Fasma, pseudonimo di Tiberio Fazioli, classe 1996. Nel dicembre 2018 ha superato le selezioni di Sanremo Giovani 2019, ottenendo un posto tra le nuove proposte di Sanremo 2020 e classificandosi al terzo posto. Torna nuovamente al Festival ma questa volta tra i big con il brano "Parlami".

Romano anche Fulminacci, pseudonimo di Filippo Uttinacci, classe 1997, vincitore della Targa Tenco come miglior Opera Prima e del Premio MEI come miglior giovane dell'anno. All'Ariston canterà "Santa Marinella".

Di seguito la lista completa dei 26 Big in gara a Sanremo 2021:

- Francesco Renga con 'Quando trovo te';

- Coma Cose con 'Fiamme negli occhi';

- Gaia con 'Cuore amaro';

- Irama con 'La genesi del tuo colore';

- Fulminacci con 'Santa Marinella';

- Madame con 'Voce';

- Willie Peyote con 'Mai dire mai, la locura';

- Orietta Berti con 'Quando ti sei innamorato';

- Ermal Meta con 'Un milione di cose da dirti';

- Fasma con 'Parlami';

- Arisa con 'Potevi fare di più';

- Gio Evan con 'Arnica';

- Måneskin con 'Zitti e Buoni';

- Malika Ayane con 'Ti piaci così';

- Aiello con 'Ora';

- Max Gazzè con 'Il farmacista';

- Ghemon con 'Momento perfetto';

- La rappresentante di lista con 'Amare';

- Noemi con 'Glicine';

- Random con 'Torno a te';

- Colapesce e Dimartino con 'Musica leggerissima';

- Annalisa con 'Dieci';

- Bugo con 'E invece sì';

- Lo Stato Sociale con 'Combat pop';

- ​Extralisco feat Davide Toffolo con ''Bianca luce nera';

- Francesca Michielin e Fedez con 'Chiamami per nome'