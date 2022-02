San Valentino a Roma: idee romantiche e non solo

Una romantica cena a lume di candela, una visita di coppia a musei e mostre. una serata al teatro. una gita fuori porta tra cuori e illuminazioni. San Valentino si avvicina e sono tante le idee per festeggiarlo a Roma e dintorni.

San Valentino a Roma: cosa fare

Dai ristoranti che iniziano a proporre i loro menu ad hoc alle numerose iniziative culturali, artistiche, divertenti in giro per la città. Se per il 14 febbraio volete organizzare qualcosa di originale, fare una sorpresa speciale al partner, ecco cosa si può organizzare a Roma.

San Valentino nei Musei Civici

Iniziamo con le iniziative messe in campo dai Musei Civici che celebrano amori diversi con l'iniziativa Romamor. Dal 9 al 15 febbraio saranno narrati amori celebri, come quello di Anita e Giuseppe Garibaldi al Museo della Repubblica Romana, quello di Paolo e Francesca al Museo Canonica e il leggendario sentimento tra Amore e Psiche ai Musei Capitolini e al Museo di Roma. Gli "amori senza confini" al Museo Pleistocenico di Casal de’ Pazzi fino a immergersi nel cuore di Roma con itinerari che ripercorrono processioni e promesse d’amore, storie di amori contrastati e le scie dei sospiri amorosi tra il re Numa Pompilio e la Ninfa Egeria. Il potere di Eros si farà sentire anche al Museo Barracco mentre al Museo di Zoologia saranno di scena… "amori bestiali".

Le attività in programa nei Musei Civici di Roma Capitale in occasione della Festa degli Innamorati sono tutte gratuite ma previa prenotazione. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

Balloon Museum al Pratibus District

A Roma c'è un museo diverso dal solito che vale la pena scoprire, magari proprio a San Valentino. Si tratta del Balloon Museum all’ex Deposito Atac di Viale Angelico a Roma, il primo museo al mondo composto interamente da balloon & inflatable art. Un progetto installativo ideato e promosso con lo scopo di portare un'invasione di colore negli spazi più suggestivi delle città che lo ospitano. Il visitatore sarà circondato da gigantesche opere site specific, installazioni ad alto tasso di interattività, shop e aree ristorazione. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

San Valentino a Nemi

Cuori, frasi romantiche e installazioni artistiche: tutti gli elementi che comporranno l’esposizione d'arte dedicata a tutti gli innamorati per S.Valentino 2022 a partire da venerdì 11 per arrivare fino a lunedì 14 e continuare il fine settimana dal 18 al 20 di febbraio. L'evento, patrocinato dal comune di Nemi – dichiara il Sindaco di Nemi Alberto Bertucci - vedrà numerose installazioni artistiche di luci al neon installate dallo staff di Neon Flex Mood e si inserisce all'interno di lavoro di promozione continuo portato avanti dal Comune – continua - per la celebrazione della festa degli innamorati da molti anni e che anche questa volta si inserisce all'interno della magnifica cornice dell'omonimo lago. I giovani ragazzi della Neon Flex hanno voluto omaggiare Nemi e le sue bellezze storiche installando anche cuori luminosi nel centro storico. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

San Valentino con l'opera lirica

Nella magica ed idilliaca atmosfera della Chiesa del Caravita, tra Fontana di Trevi e Pantheon, la sera del 14 febbraio, il Soprano Aleksandra Buczek e il tenore Emil Alekperov trasporteranno in un’altra epoca, in cui l’animo umano, acceso e tormentato da forti passioni, si abbandona alla lirica del canto. I ballerini Silvia Accardo e Valerio Polverari incanteranno, con la leggiadria della danza sulle punte, sul ritmo delle note incalzanti e delle pause drammatiche delle musiche più celebri da Verdi a ?ajkovskji, suonate abilmente dall’ensemble di archi e pianoforte di Opera e Lirica. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

San Valentino all'Hard Rock Cafè

Hard Rock Cafe di Roma celebra la Festa di San Valentino con una settimana interamente dedicata all’amore, proponendo dal 9 al 15 febbraio un menù in edizione limitata per cuori smisurati e colmi di romanticismo. A rendere ancora più speciale la serata del 14 febbraio non può mancare l’appuntamento con la musica live e il divertimento. All'Hard Rock Cafe di Roma la voce calda di Elena Maiella scalda l’atmosfera con un tribute show sui brani più celebri di Amy Winehouse. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

Carlo Verdone e Margherita Buy festeggiano 30 anni di "Maledetto il giorno che t’ho incontrato"

Per gli amanti dei film di Verdone, il 14 febbraio alle 21 a "La Nuvola", Carlo Verdone e Margherita Buy incontrano il pubblico per celebrare il trentesimo anniversario di uno dei film di maggiore successo di critica e di pubblico della sua carriera: "Maledetto il giorno che t'ho incontrato". La serata, realizzata in collaborazione con Volume e Il socio Aci, avrà inizio con una conversazione del curatore con i due ospiti e sarà aperta alle domande del pubblico. Seguirà la proiezione del film. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

"Grande, grosso e vaccinato", il nuovo show di Dado

Al Teatro Golden arriva il nuovo show di Dado, "Grande, grosso e vaccinato". La quotidianità al centro della satira di costume, un genere utilizzato nei secoli e riletto in chiave geniale dal comico romano, che lancia anche la challenge #facciadateatro per "boicottare il divano di casa" e invitare il pubblico a scegliere il teatro. Al Teatro Golden di Roma anche il giorno di San Valentino. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

“T'Ammore, the Spirit of Naples”, al Parioli il tributo alla canzone classica napoletana

"Ammore, the Spirit of Naples” è la ripresa di uno spettacolo con la direzione artistica di Franco Dragone, che rende omaggio alla canzone classica napoletana e alle danze tradizionali campane riproposte con suoni e arrangiamenti moderni. Lo spettacolo è in programma al Parioli il 14 febbraio alle 21. Il repertorio propone brani tratti dal repertorio della canzone classica napoletana e dei balli popolari campani alternati a brani originali strumentali e vocali di nuova composizione. [QUI TUTTE LE INFORMAZIONI]

La Staycation di San Valentino

Per chi desidera ritagliarsi una parentesi di assoluto romanticismo, senza badare a spese, la Staycation torna ad essere trend nella Capitale in occasione del San Valentino. Una "vacanza romana" che diversi hotel della Capitale propongono. Ve ne riportiamo alcune: c'è la staycation dell’Hotel Hassler e quella di Palazzetto, con la vista incantevole sulla scalinata di Trinità dei Monti. La staycation di San Valentino con Fido dell’Hotel Atlante Star, con cena gourmet al ristorante panoramico Les Etoiles, o quella dell’Hotel Splendide Royal tra alta cucina e musica dal vivo. O ancora la proposta di San Valentino di La Place, ideale per le coppie di shopaholics. E' staycation anche a Villa Zaccardi per romani e non che volessero concedersi una mini vacanza nel quartiere di Monteverde: una notte abbinata alla cena degustazione di pesce e alla colazione in camera il mattino seguente. E lungo via dell'Arancio, defilata, silenziosa, un piccolo lampione dalla luce sommessa sul muro di cinta dell'ala est di Palazzo Borghese segna l'ingresso del VILÒN Roma, Small Luxury Hotels of the World che propone un romantico pacchetto "Vilove You". Parliamo di proposte che vanno dai 200 ai 900 euro circa.