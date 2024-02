Cosa fare a San Valentino a Roma: gli appuntamenti da non perdere

Cosa fare a San Valentino a Roma? Se ve lo state domandando, se vorreste vivere un 14 febbraio tutto romano, all'insegna del romanticismo, ma anche della cultura e dello stupore, ecco alcuni eventi da non perdere in città in occasione della Festa degli Innamorati.

San Valentino nei Musei Civici

La grande festa dell'amore si celebra nei musei romani martedì 13 e mercoledì 14 febbraio. In occasione di San Valentino, infatti, i Musei Civici presentano tanti appuntamenti a tema e itinerari urbani in diversi luoghi della città. Sarà l’occasione per conoscere la storia d'amore che legò Augusto a Livia - una delle più celebri e longeve dell’Impero - nell’appuntamento in programma il 13 febbraio ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali.

Si prosegue il 14 febbraio con tante iniziative nell’arco dell’intera giornata. A Porta San Sebastiano si potrà scoprire la storia di Valentino, il santo che dà il nome alla festa; due itinerari porteranno alla scoperta della Street Art del quartiere del Pigneto e delle storie di amore e morte tra le sepolture più significative del Cimitero monumentale del Verano. Sono gli amori "senza confini" tra specie umane diverse al giacimento preistorico quelli al centro dell’incontro al Museo di Casal de’ Pazzi.

Al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina saranno narrate le storie d’amore e sacrificio ai tempi delle rivoluzioni risorgimentali. Nella valle delle Camene per ripercorrere il mitico amore tra la ninfa Egeria e Numa Pompilio, fino alle più recenti promesse d’amore a Ponte Milvio, tra storie d’amore e corteggiamenti nell’antica Roma al Circo Massimo, al Teatro di Marcello o tra quelle del Rione Pigna per conoscere la sorte delle “malmaritate” e delle “zitelle”, che sfilavano in processione per ottenere una dote.

Inoltre, si andrà alla scoperta della sala da ballo del Casino Nobile a Villa Torlonia, e ancora, delle passioni e dei tradimenti della famiglia dei Bonaparte-Primoli con l’incontro in programma al Museo Napoleonico e delle vicende intriganti dei Torlonia con quello al Museo di Roma, per concludere con gli amori “bestiali” al Museo Civico di Zoologia.

San Valentino nei luoghi più romantici di Roma

Se desiderate festeggiare il vostro San Valentino speciale in uno dei luoghi iconici della Capitale, sappiate che a Roma avrete solo l'imbarazzo della scelta. Tanti sono, infatti, gli scorci della città da scoprire in coppia. Dal Giardino degli Aranci alla Passeggiata del Gianicolo, dalla Terrazza del Pincio alla Fontana di Trevi, con la leggenda dell'acqua dell'amore (se non la conoscete potete leggerla qui). E ancora parchi, ville, panorami mozzafiato rendono la nostra città una delle più romantiche del mondo.

Gli altri eventi di San Valentino a Roma

Gli appuntamenti per gli innamorati non finiscono qui. Alla Casa del Jazz, il 14 febbraio, arriva Vinicio Capossela con il suo tour "Con i tasti che ci abbiamo - tredici canzoni urgenti in teatro". Un concerto nel quale l'artista presenta al suo pubblico l’ultimo lavoro discografico Tredici Canzoni Urgenti, vincitore della prestigiosa Targa Tenco 2023 nella categoria Miglior Album in assoluto.

Al Teatro Petrolini è in programma "Serenate romane di San Valentino", una serata interamente dedicata all’amore, sulle note delle più romantiche serenate della tradizione romana, in compagnia del Maestro Paolo Gatti e della voce di Roberta Giacobetti. Un viaggio musicale che sfoglia pagine antiche del repertorio della canzone romana. Da “Nina si voi dormite” ad “Amore vie’ giù”, senza poi dimenticare le serenate di Romolo Balzani come "Sotto le stelle" o "Serenata de Paradiso". Un'occasione per tutti gli innamorati di festeggiare il San Valentino con la musica romana.

Al Mercato Centrale, San Valentino diventa un gioco. All’infopoint verranno distribuiti degli sticker che ogni partecipante dovrà attaccarsi addosso, su ognuno di questi ci sarà scritto il nome di un personaggio famoso reale o di fantasia. L’obiettivo del gioco sarà trovare la dolce metà del proprio personaggio. Nel momento in cui la coppia si sarà ricomposta, i due potranno andare al bar e riceveranno in omaggio uno spritz di San Valentino, cocktail speciale della serata.

Nella cornice del Teatro Arciliuto, va in scena un'edizione speciale di Erotic Lunch, la cena spettacolo che intreccia sensualità e performance d'arte al buon cibo.

