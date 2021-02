Il Covid non ferma il romanticismo: San Valentino al ristorante, in hotel o a casa per i romani

Dai pranzi romantici alle staycation, fino alle box romantiche da ordinare direttamente a casa. Come sarà il San Valentino romano in zona gialla

Quello del 2021 sarà un San Valentino diverso per molte coppie, senza la tradizionale cena romantica al ristorante, ma ci penserà il pranzo a sostituirla eliminando nostalgie, o magari un pernottamento speciale in hotel o una box romantica consegnata direttamente a casa.

Il 14 febbraio capita di domenica quest'anno, peccato non poterne approfittare per una visita di coppia nei più bei musei romani (la zona gialla ne prevede l'apertura solo dal lunedì al venerdì), ma tra passeggiate romane e tante altre romantiche iniziative, fidanzati e sposi non avranno da annoiarsi. Vediamo cosa fare a San Valentino a Roma:

Un pranzo al ristorante

Sicuramente il fatto che San Valentino capiti di domenica rende appetibile l'opportunità di ritagliarsi un romantico pranzo al ristorante. E non mancano le proposte interessanti in città.

Per un pranzo di pesce ricercato e curato in ogni dettaglio, Chinappi, ristorante famoso per i crudi, una materia prima eccellente e la vasta selezione di etichette e bollicine propone un menu degustazione per la festa degli innamorati. Il ristorante sarà aperto a pranzo, ma il menu è disponibile anche in modalità asporto e delivery.

A base di pesce anche il pranzo romantico di Livello 1 nel quartiere Eur. Per l'occasione il ristorante proporrà un menu degustazione di 6 portate, pensate appositamente dallo chef Mirko di Mattia, a 140 euro a coppia. A questo si aggiunge una proposta da 155 euro a coppia con bottiglia di Franciacorta Franca Contea “Primus" - Brut Cuvèe, una selezione di antipasti crudi e cotti, un primo, un secondo e un dolce. Il menu è disponibile anche d’asporto e delivery.

Interessante menù di pesce anche da Aqualunae Bistrot, lo chef Emanuele Paoloni è pronto a deliziare i suoi clienti con un menù speciale da gustare a pranzo al bistrot e la sera comodamente a casa con il servizio delivery e take away.

Per chi vuole fare un viaggio nei sapori del Sol Levante, Taki a Prati propone un’esperienza immersiva e originale nella cultura giapponese partendo proprio dal cibo. A tutte le coppie che sceglieranno questo luogo per trascorrere il loro pranzo di San Valentino sarà offerta una bavarese alle fragole a forma di cuore. Alternativa divertente al pranzo al ristorante sono anche le bento box declinate in diverse composizioni, una sfiziosa idea da condividere sul divano di casa insieme alla persona amata.

Sapori cinesi, da Dao che propone il suo menù Dolce Sorpresa. Un antipasto per 2, spaghetti in brodo, spunteture di Wu Xi in agrodolce e una dolce sorpresa di Iside De Cesare della Parolina da condividere al costo di 50 euro a coppia. Il menù sarà disponibile a pranzo da Dao e la sera in versione delivery e take away.

Ancora oriente da Sushi e Noodles che per il 14 febbraio a pranzo propone due menù a scelta, carne o pesce, champagne o cocktail in abbinamento.

Per gli amanti della cucina romana, il San Valentino è da Il Marchese, dove il cuoco Daniele Roppo ha sviluppato un menu elegante e profumato al costo di 55 euro a persona (vini esclusi), mentre per chi volesse o solo il primo o solo il secondo si scende a 45 euro (sempre vini esclusi). A parte, la carta dei cocktail, recentemente riformulata, per pasteggiare a cocktail scegliendo tra Signature, menu Spritz, menu Americano.

Terra, il ristorante di Eataly riapre eccezionalmente il 14 febbraio per permettere alle coppie romane di vivere un momento speciale. Mentre Proloco Trastevere ha chiamato "Afrodita" il suo speciale menù di San Valentino, lasciandosi ispirare dall'omonimo libro di Isabel Allende. Una selezione di piatti simpatici e golosi che possano stuzzicare i palati e gli istinti dell’amore. Il menù sarà disponibile a pranzo a 40 euro e la sera in versione delivery e take away.

Notte romantica con la Staycation

Dopo aver trovato l'interesse dei romani in questi mesi di pandemia, diversi hotel della Capitale tornano a proporre la staycation per San Valentino. Cena e pernottamento in luoghi esclusivi della città.

L'Hotel Splendide Royal propone un pacchetto valido esclusivamente in questa data con cena degustazione e, a discrezione dell’ospite, pernottamento presso una delle splendide camere dell’hotel sanificate seconde le vigenti norme sanitarie. Una indimenticabile fuga da Mille e una Notte al prezzo di 550 euro a coppia (bevande escluse), comprensiva di cena, pernottamente e colazione con check-out alle ore 12. La staycation include una cena romantica e suggestiva sulla terrazza mozzafiato del Mirabelle, ristorante panoramico al settimo piano dell’edificio.

San Valentino con Staycation anche al Sofitel Rome Villa Borghese con il menu di Settimo - Roman Cuisine & Terrace per un 14 febbraio di lusso. L’offerta comprende soggiorno di una notte in camera superior o deluxe, una cena degustazione per due persone presso il ristorante panoramico Settimo e la prima colazione servita, a scelta, sulla terrazza di Settimo o nella privacy della propria camera. L’offerta è valida per le notti di sabato 13 e domenica 14 febbraio (per un minimo di due persone) al costo di 190 euro a persona in camera superior a notte oppure 225 euro in camera deluxe.

Infine il San Valentino romantico, con cena e pernottamento, viene proposto anche da Jacopa, il ristorante a Trastevere di Daniele Frontoni. Lo Chef Piero Drago ha ideato un menu di 5 portate di pesce, mentre il nuovo pasticcere Luca Andrea Ercoli ha voluto giocare con il cocco e il lampone per concludere con dolcezza la Festa dell’Amore. “Cocco, Lampone e…".

Cena delivery e take away

Per i tradizionalisti che sono soliti festeggiare il San Valentino a cena, magari a lume di candela, tante sono le proposte che arrivano direttamente a casa.

Il Pastificio Secondi e l’Osteria dell’Orologio realizzano una proposta esclusiva da degustare a casa: dall'aperitivo a base di maritozzo con alice e stracciatella, pan brioche con salmone affumicato e caprino e tanto altro, al menù pensato per il pranzo o la cena a casa che dal pane burro e alici, passa per il Tortellino fatto a mano ripieno di mazzancolle con crema di scampi, per arrivare al bisquit al cioccolato con mousse al caramello e cioccolato bianco, croccante alle nocciole e lamponi (con altri piatti nel mezzo). Qui la maestria di Mauro Secondi e dello chef Marco Claroni si legano perfettamente.

Salsedine, la nuova pescheria gastronomica di Prati propone per San Valentino una cocotte per due da condividere con chi si ama: un brodetto alla vastese pronto da cuocere in una cocotte o su richiesta già pronto da servire in tavola. Una ricetta abruzzese fatta con amore dallo chef è una dedica a sua moglie Alessandra. Il costo parte da da 65 euro con cocotte di coccio da portare via inclusa. Per garantire la qualità del servizio di delivery, la consegna è limitata in Prati e zone limitrofe.

Alfredo alla scrofa propone un menu box di San Valentino delivery e take away studiato dallo chef Mirko Moglioni. Tra le sorprese del box, ci saranno dei plumcake speciali preparati dai pastry chef per la colazione del giorno dopo.

Roscioli Ristorante Salumeria ha ideato un menu di 4 portate da ordinare per l’asporto o delivery. Si inizia con spiedino di capesante panato ai tre pepi con agrumi misti e gelèe di mandarino all’aceto di mele, per proseguire con lasagna di calamari con burrata, medaglione di filetto di maialino con gamberoni marinati al tè verde e zenzero accompagnato da gratin di patate e terminare con “Passione Man-go”, una monoporzione con mousse di mango, peperoncino e fava di tonka. Il tutto a 60 euro senza vino a persona, oppure a 75 euro aggiungendo a scelta una bottiglia di Prosecco Rustico Nino Franco.

Anche da Eataly è possibile prenotare la propria cena di S. Valentino entro l'11 febbraio, per poi ritirare le proprie romantiche box il 13 o il 14 febbraio. Possibilità anche di consegna a domicilio con Glovo e Deliveroo.

Divertente e speciale, infine, la box creata da Pipero Roma insieme a Casa Manfredi per festeggiare il giorno di San Valentino. In una confezione unica sarà contenuto il kit per realizzare la famosa Carbonara di Pipero, i cuoricini di cioccolato realizzati artigianalmente dalla pasticceria romana ed un grembiule per cimentarvi in cucina.