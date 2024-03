San Patrizio 2024 a Roma: tutti gli eventi in programma

Si avvicina il St. Patrick's Day e, come ogni anno, la Capitale è pronta a festeggiarlo. Roma si tingerà di verde il 17 marzo e, poiché la ricorrenza quest'annoc cade di domenica, i festeggiamenti raddoppieranno coinvolgendo anche sabato 16.

Se non vedete l'ora di indossare il tipico cappello verde con trifoglio e di calarvi nella più autentica atmosfera irlandese, ecco alcuni eventi a tema da non perdere assolutamente a Roma in occasione di San Patrizio 2024.

San Patrick Day a Città dell'Altra Economia

La Città dell'Altra Economia festeggia San Patrizio per un lungo weekend. Sia sabato 16 che domenica 17 marzo, a partire dalle 12, ci sarà una grande manifestazione ad ingresso gratuito, in collaborazione con Guinness. Roma come Dublino: da mezzogiorno a mezzanotte ci si potrà immergere in un vero e proprio Irish village, con musica celtica dal vivo, birra, street food, sei nazioni, mercatini, whiskey bar e animazione per grandi e bambini. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

The Irish Village a Parco Avventura Fregene

Il Parco Avventura di Fregene si prepara a trasformarsi in un incantevole regno celtico per due giorni di puro divertimento, in occasione della festa di San Patrizio. Un'esperienza indimenticabile attende gli ospiti, immersi nella magia della pineta e delle tradizioni Irlandesi. Non mancherà la tipica birra irlandese per immergersi completamente nell'atmosfera festosa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Il tour di San Patrizio dei The Foggy Brew

"Una ciurma improvvisata con mezzi di fortuna che naviga a vista tra le più torbide storie e canzoni d'Irlanda dal 1800 ad oggi". Si definiscono così i The Foggy Brew, band di musica irlandese che, in occasione di San Patrizio, gireranno alcune location della Capitale, con la loro irish music, nella Saint Patrick's Week 2024. Prima tappa del tour di San Patrizio, sarà giovedì 14 marzo alle 21 al Lanificio (via di Pietralata 159); venerdì 15 marzo, alle 21, a 100celle Aperte (via delle Resede 5); sabato 16 marzo, ore 21 saranno a Città dell'altra economia (Largo Dino Frisullo) per poi chiudere il tour domenica 17, sempre alle 21 a Friccicore (via delle Acacie 14)

San Patrizio nei locali della Capitale

Sono diverse le iniziative in programma nei pub e nei cocktail bar della Capitale per festeggiare la notte di San Patrizio. L'enoteca Bernabei presenta la manifestazione diffusa "San Patrizio, a Roma come se fossi in Irlanda" che coinvolge 4 locali della Capitale, dove si potrà brindare all'Irlanda nella Capitale. I locali dove la festa avrà luogo saranno, nello specifico: il Salotto delle Alchimie, in via Flaminia Nuova, 834; il Black Market, in via de' Ciancaleoni, 31; il Circolo degli Illuminati in via Giuseppe Libetta, 1 e il Blume Lounge in viale di Tor di Quinto, 55.

Al Defrag, in via delle Isole Curzolane 75, sono in programma due live set, danze irlandesi, Dj set e fiumi di birra Guinness. Il programma prevede la musica hard irish rock di Lennon Kelly il live set della folk e roll band The Frip e, ancora, danze a cura di Awen e dj set con Skillahar, Raven Raseyde.

C'è anche il locale Let it Beer, in piazza delle Crociate, che invita tutti a festeggiare San Patrizio bevendo e cantando le canzoni degli U2. Dal Dragon Legend, in via Acca Larenzia, 32 saranno messi in palio diversi gadget e uno speciale premio nella serata di domenica 17 marzo.