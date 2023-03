Festa di san Patrizio 2023, tutti gli eventi: Roma si tinge di verde

Si avvicina il St. Patrick Day e, come ogni anno, anche la Capitale si prepara ai festeggiamenti. Eventi a tema, serate di musica irlandese, atmosfere celtiche stanno per avvolgere la Capitale in vista del 17 marzo.

San Patrizio 2023, gli eventi da non perdere a Roma

Roma è pronta per il St Patrick's Day. I pub irlandesi sparsi nella città, ma anche birreria e pub, danno spazio alle tradizioni 'irish' con fiumi di birra, musica e balli folkloristici. C'è profumo di Dublino a Roma. Ecco di seguito i principali eventi che la Capitale dedica al St. Patrick Day 2023:

St. Patrick's Weekend 2023

Roma si prepara per un elettrizzante "St. Patrick's Weekend 2023". Al Ragusa Off, in via Tuscolana 179, infatti, dal 17 al 19 marzo, arriva un evento a tutta birra. Un intero fine settimana, con fiumi di birra, per immergere i partecipanti nella tipica atmosfera irlandese ma restando comodamente a Roma. Non mancherà la musica tipica e di qualità. Prevista anche una vasta area kids, laboratori e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

St. Patrick Day da Snodo

"Chiudi gli occhi e immagina di essere a Dublino", così Snodo Mandrione presenta un intero weekend di festa in onore del santo patrono d'Irlanda. Da venerdì 17 a domenica 19 marzo, la location si trasformerà in un vero e proprio Irish Pub con musica, attrazioni, street food e tanta birra. A completare il tutto sarà un ampio menu irlandese con stufati, soda bread, fish & chips, Irish Coffee e molto altro. Ricco anche il programma degli appuntamenti musicali. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

San Patrick's Day con la That's All Folk! Band

San Patrizio a Roma va festeggiato come si deve. E nel pub birreria Il Fusto, in zona Monti, sarà esattamente così. "Qui lo festeggiamo forte", dicono gli organizzatori dell'evento di San Patrizio. Come? Dalle ore 20 prevista una Session di musica tradizionale irlandese e ballads song con la That's All Folk! Band. La caciara inizierà alle 20. Per l'occasione Mastro Marco preparerà il suo speciale Beef & Guinness da accompagnare alla Guinness. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

San Patrizio con un nuovo panino e birra "da mangiare"

Doppio - Hamburger & Wine Bar, hamburgeria in zona Prati Fiscali, festeggia San Patrizio con un evento speciale. Venerdì 17 marzo, per tre ore circa, sarà possibile gustare un nuovo panino - creato ad hoc per l'occasione - in cui la birra non si potrà solo bere, ma anche mangiare. "No non ci stiamo sbagliando", sottolineano dal pub-hamburgeria. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

San Patrick Night

Venerdì 17 marzo è "Red Light - San Patrick's Night" da Defrag in zona Metro Jonio. Una serata musicale per festeggiare San Patrizio nella location in via delle Isole Curzolane 75. In console ci saranno i dj Skillahar, Nihil e R4ven che suoneranno anche musica Celtic e Irish. [TUTTE LE INFORMAZIONI]