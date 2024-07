Salvatore Nastasi è il nuovo Presidente della Fondazione Cinema per Roma. Lo ha nominato oggi, martedì 16 luglio 2024, il Collegio dei Fondatori dell’ente, presieduto da Lorenzo Tagliavanti (Presidente della Camera di Commercio di Roma) e composto da Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma Capitale), Francesco Rocca (Presidente della Regione Lazio), Chiara Sbarigia (Presidente di Cinecittà S.p.A. in rappresentanza del Ministero della Cultura) e Claudia Mazzola (Presidente della Fondazione Musica per Roma).



Nella stessa seduta, il Collegio dei Fondatori ha inoltre approvato il bilancio consuntivo 2023, che si è chiuso positivamente.

Chi è Salvatore Nastasi

Salvatore Nastasi (Bari, 1973), avvocato, è un funzionario pubblico. Ha svolto le funzioni di Direttore Generale dello Spettacolo, Capo di Gabinetto e Segretario Generale del Ministero della Cultura, nonché quello di Commissario Straordinario di Governo del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, del Teatro San Carlo di Napoli e dell’Arena di Verona. Dal 2015 al 2018 è stato Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel triennio 2016-2019 ha ricoperto l’incarico di Presidente dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma. Dal 2022 è Presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori SIAE e Consigliere di Amministrazione dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani. Esperto di legislazione dei beni culturali, del cinema e dello spettacolo dal vivo, ha tenuto corsi e lezioni in varie Università italiane. È Grande Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica italiana.