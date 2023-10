Le sagre di ottobre a Roma e dintorni. Tutte quelle da non perdere

La famosa Sagra dell'uva a Marino ha ufficialmente aperto il mese di ottobre, dando il via ad un fitto calendario di appuntamenti (fino a fine mese) per gli amanti delle sagre nel Lazio. Partendo dalla Capitale e arrivando nelle altre province laziali, ci sono eventi enogastronomici all'insegna della tradizione e del folklore in tutta la regione. Castagne, polenta e vino sono i grandi protagonisti dell'autunno, non c'è dubbio.

RomaToday ha selezionato per voi le sagre di ottobre da non perdere (assolutamente) nei dintorni di Roma:

Le Giornate della Castagna a Canepina (VT)

Giunte alla 41esima edizione, le "Giornate della Castagna di Canepina" tornano nel comune di Canepina (provincia di Viterbo) dal 6 ottobre al 1 novembre. Le piazze del paese si riempiranno dei profumi delle caldarroste che verranno cotte come da tradizione sui grandi bracieri e servite gratuitamente. Riapriranno le cantine tipiche per la degustazione di piatti a base di castagna ma soprattutto degli inimitabili Maccaroni Canepinesi (Fieno di Canepina). [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra delle Tacchie ai funghi porcini a Bellegra (RM)

A Bellegra, 7 e 8 ottobre, si celebra la quindicesima "Sagra delle tacchie ai funghi porcini". Organizzata dalla Pro Loco di Bellegra, la Sagra celebra due prodotti gustosi e tipici della cucina e del territorio bellegrano. Le tacchie, nella antica ricetta delle nonne bellegrane, sono un tipo di pasta fatta a mano con acqua, farina e uova che una volta “ammassate” vengono tagliate a mano in maniera casuale ma sempre in modo da darle la tipica forma a rettangoli irregolari. L’abbinamento classico che da sempre è caratteristico della cucina bellegrana è con i saporiti funghi porcini di cui i numerosi boschi di Bellegra sono ricchi in questo periodo dell’anno. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della Castagna di Manziana (RM)

Torna, dal 13 al 15 ottobre, la Sagra della Castagna di Manziana. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle castagne, con esperti caldarrostai che distribuiranno castagne ai passanti, ma anche spettacoli itineranti e artisti di strada, animazione per bambini, stand fieristici, gastronomia e punti ristoro sempre aperti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Castelli di Cioccolato a Marino (RM)

Torna a Marino, dal 20 al 22 ottobre, Castelli di Cioccolato. La festa, interamente dedicata al cioccolato artigianale, si svolgerà lungo Corso Trieste per tutto il weekend. Maestri cioccolatieri, laboratori didattici per adulti e bambini, show cooking e tante altre sorprese che saranno svelate nei prossimi giorni, animeranno la città di Marino coinvolgendo grandi e piccini in un golosissimo fine settimana. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della Patata a Leonessa (RI)

Fritta, oppure unita all’impasto per gli gnocchi, la patata è la protagonista di Leonessa, dove il 6,7,8 ottobre prende vita la 33esima sagra a essa dedicata.

Regina della tavola per un intero fine settimana, la patata leonessana, è unica e sola, perchè è qui che cresce, dove c'è l'aria buona del Terminillo che cinge tutta la zona e l'ottima qualità della terra. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della Polenta a Nazzano (RM)

Torna, il 20 ottobre, la XX edizione di "Polenta in piazza", la sagra della polenta a Nazzano, in provincia di Roma. Apertura stand dalle 12,30 in località Casaletto. Ci saranno anche mercatino dell'artigianato e la possibilità di visitare la mostra fotografica "Vivere il presente 2023". [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra del Tartufo a Canterano (RM)

La Sagra del Tartufo di Canterano arriva alla sua decima edizione e torna ad allietare tutti gli amanti del fungo ipogeo con un'edizione davvero speciale. La manifestazione tradizionale, infatti, si terrà per ben due weekend consecutivi. Sabato 7 e domenica 8 e, a seguire, sabato 14 e domenica 15 ottobre. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della Castagna e dei Prodotti Tipici a Cave (RM)

Torna, come tradizione, l'ultimo weekend di ottobre (27, 28 e 29), la Sagra della castagna e dei prodotti tipici di Cave (in provincia di Roma). L'89esima edizione vedrà, come sempre, protagoniste assolute le castagne insieme ad altre eccellenze locali. Non mancherà - come nelle passate edizioni - musica live, spettacoli e intrattenimento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della Polenta a Castelnuovo di Porto

Torna la Sagra della Polenta a Castelnuovo di Porto, domenica 15 ottobre. Dalle ore 12 gli stand gastronomici apriranno in centro storico per allietare tutti i partecipanti. Protagonista assoluta sarà la polenta, ovviamente, accompagnata da arrosticini, patatine fritte, birra, vino. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa della Castagna di Vallerano (VT)

Torna la Festa della castagna a Vallerano, giunta alla XXI edizione. Dal 7 ottobre al 1 novembre si festeggerà la castagna dop in provincia di Viterbo. Tutti i weekend di ottobre, fino agli albori del nuovo mese, la manifestazione tradizionale animerà il borgo della Tuscia viterbese con molteplici eventi culturali e legati alla tradizione del celebre prodotto del territorio. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della Polenta a Cassino (FR)

La Sagra della polenta torna a Cassino, precisamente in piazza Antridonati, nel weekend del 14 e 15 ottobre. La manifestazione gastronomica quest'anno è giunta alla sua 43esima edizione. Oltre a tanta polenta, assoluta protagonista, non mancherà la musica: alle 19,30 grande orchestra e balli tradizionali in piazza. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra delle Castagne a Soriano nel Cimino (VT)

Torna la 56esima edizione della Sagra delle castagne di Soriano nel Cimino. L'Autumnus in Civitate Suriano avrà inizio sabato 23 settembre e continuerà per 3 weekend, fino a domenica 15 ottobre. Una grande festa che vedrà protagoniste le castagne, insieme agli usi e costumi del borgo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

DivinArte a Nepi (VT)

Dal 6 all'8 ottobre, a Nepi (in provincia di Viterbo) saranno 3 giorni all'insegna del vino e della cultura con Divinarte. La settima edizione della manifestazione si svolgerà presso la Rocca dei Borgia di Nepi, appunto. Qui sarà protagonista Picasso, con la sua arte, filo conduttore di tutta la kermesse. Le performance artistiche saranno alternate da degustazioni di vini, grazie alla collaborazione con i sommelier AIS di Viterbo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa dell’Uva e del Vino a Lanuvio (RM)

Torna sabato 7 e domenica 8 ottobre la festa dell'Uva e del Vino a Lanuvio. Apertura della festa sabato alle 15,30 con il corteo degli sbandieratori della Città di Cori per le vie del borgo antico. Nel pomeriggio di sabato ci sarà la tradizionale pigiatura dell'uva con canti e balli popolari. Domenica ancora festa con la mostra di pittura a cura degli Artisti dei Castelli Romani, giochi popolari per bambini, degustazioni enogastronomiche e tanto altro. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Sagra della Castagna a Montelanico (RM)

Torna, dal 13 al 15 ottobre la Sagra della Castagna a Montelanico in provincia di Roma. Nel borgo, situato tra i Monti Lepini, spazio alla regina dell'autunno, con musica, intrattenimento e altre specialità gastronomiche e vini locali. Spazio anche alla musica popolare e all'artigianato. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa d’Autunno ad Antrodoco (RI)

Torna sabato 28 e domenica 29 ottobre la XXIX Festa d'Autunno ad Antrodoco, in provincia di Rieti. Un'occasione per scoprire la tradizione e la cultura di Antrodoco e per assaggiare dei menu rigorosamente autunnali in provincia di Rieti. [TUTTE LE INFORMAZIONI]