Le vacanze romane del Gladiatore: i suoi posti del cuore

"Quello che facciamo in vita riecheggia per l'eternità", con questa frase e delle foto del Colosseo, Russell Crowe commenta le sue vacanze romane.

L'attore neozelandese che è in città per girare "The Pope's Exorcist", film in cui interpreta padre Amorth, sta approfittando della sua permanenza in città per tornare nei suoi posti del cuore.

Il Gladiatore è tornato al Colosseo

Innanzitutto il Gladiatore è tornato laddove tutto ebbe inizio, in quella che è stata la sua casa per mesi, per la realizzazione del kolossal di Ridley Scott: "Ho portato i bambini nel mio vecchio ufficio", ha commentato giorni fa l'attore pubblicando un selfie con la famiglia e la compagna Britney Theriot. Ma è stato solo il primo di una serie di foto che Crowe ha condiviso su Twitter.

Un primo piano all'interno del Colosseo e altri dettagli dell'Anfiteatro Flavio, poi la Fontana di Trevi che il divo di Hollywood definisce "uno dei suoi posti preferiti nell'universo". E, ancora, la Cappella Sistina: "Non sono sicuro che ci sia un privilegio più speciale al mondo di possedere le chiavi della Cappella Sistina e vivere la sua gloria in silenzio. Ne sono grato. Sono al servizio di Roma", ha scritto Crowe sui social.

Russell Crowe dice "Forza Lazio"

L'attore oltre a svelare i suoi posti del cuore ha anche rivelato la sua fede calcistica. Un ammiratore gli ha chiesto di dire "Forza Lazio", lui non si è tirato indietro e, quando gli è stato chiesto se tifasse la squadra biancoceleste, ha risposto "sì".

L'ammiratore a richiedere il video è il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti presidente nazionale Associazione guardie particolari giurate da sempre tifoso della Lazio e parente di Yuri Alviti capo Ultras degli Irriducibili della Lazio. Russell Crowe non è l'unico attore statunitense a trovarsi nella Capitale, anche Angelina Jolie è in vacanza con i figli a Roma.