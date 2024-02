Russell Crowe in concerto al Colosseo: l'annuncio dal palco di Sanremo

Russell Crowe è stato l'ospite internazionale della terza serata del Festival di Sanremo 2024. L'attore del Gladiatore si è esibito sul palco dell'Ariston con la sua band The Gentlemen Barbers incantando il pubblico presente e quello a casa.

Russell Crowe a Sanremo

Ad Amadeus e Teresa Mannino, Crowe ha raccontato qualcosa in più sul suo legame con l'Italia. L'attore neozelandese ha infatti svelato di aver identificato un suo antenato, Luigi Ghezzi, le cui origini erano di Ascoli o di Parma, che avrebbe intrapreso un incredibile viaggio, pieno di ostacoli, fino alla Nuova Zelanda, appunto.

Quell'amore per l'Italia, però, è rimasto nel cuore di Russell Crowe che, come può, torna nel Belpaese. Lo ha fatto in occasione della 74esima edizione di Sanremo e, proprio dal palcoscenico dell'Ariston, ha annunciato il suo prossimo tour musicale, che farà tappa anche a Roma.

Il concerto al Colosseo

Russell Crowe sarà in concerto, il 23 giugno, con la sua band, al Tempio di Venere, nel parco archeologico del Colosseo, proprio accanto all'Anfiteatro Flavio che lo ha visto protagonista nel Gladiatore. Un cerchio che si chiude e che corona un grande sogno dell'attore, il quale sognava di esibirsi con la The Gentlemen Barbers nel Colosseo.

Il tour di Russell Crowe in Italia non si fermerà a Roma, ma raggiungerà anche Pompei, Ascoli, Piacenza e Bologna. I biglietti per i concerti saranno in vendita da lunedì 12 febbraio.