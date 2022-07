Russell Crowe torna al Colosseo: "Ho portato i bambini nel mio vecchio ufficio"

"Ho portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio". Così scrive Russell Crowe su Twitter, accanto ad un selfie con la famiglia.

In primo piano l'attore e regista, con folta barba e occhiali da sole, accanto a lui la famiglia e la fidanzata Britney Theriot, alle spalle l'inconfondibile Anfiteatro Flavio che a Russell Crowe è più che familiare. Un ritorno a casa per l'indimenticabile Massimo Decimo Meridio. E quel selfie porta immediatamente i fan indietro di 22 anni, al 2000, anno di uscita del fortunatissimo film Il Gladiatore.

L'attore si trova a Roma per girare il film "The Pope's esorcist" diretto da Julius Avery e nel quale interpreterà l'esorcista Padre Gabriele Pietro Amorth. Dopo la visita al Colosseo, Russell Crowe ha pubblicato anche una foto della Fontana di Trevi: "Uno dei miei posti preferiti nell'universo", ha scritto Crowe.

Taking the kids to see my old office pic.twitter.com/uySmnOWHvo