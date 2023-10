Roseto Comunale, riapertura straordinaria per la fioritura autunnale

In occasione della tradizionale fioritura autunnale, il Roseto comunale riapre al pubblico, per due settimane, da sabato 7 a domenica 22 ottobre.

Un’opportunità per cittadini, appassionati e turisti per visitare un giardino unico al mondo per posizione e collezione botanica, composta da circa 1.200 varietà di rose provenienti da tutto il mondo disposte su un’area di 10mila metri quadrati.

“Dopo lo straordinario successo nella scorsa stagione primaverile - ha dichiarato l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi - con una forte partecipazione di turisti stranieri e un numero record di presenze, anche di scolaresche, riapriamo i cancelli del roseto comunale. Un luogo incantevole, nel cuore della città, con uno splendido panorama e un patrimonio botanico unico, gestito con competenza e dedizione dai nostri tecnici. Sarà l’occasione per i visitatori di fare una bella passeggiata nel verde e apprezzare non solo la ricchezza di biodiversità, ma anche i colori e i profumi autunnali".

L'ingresso sarà libero e gratuito in via di Valle Murcia 6, dalle ore 8.30 alle 18.