Ronciglione, il borgo antico del Carnevale a un'ora da Roma

Un borgo medievale a due passi dal lago di Vico, uno dei più belli del Lazio. Siamo a Ronciglione, un paesino in provincia di Viterbo noto ben oltre i confini della nostra regione per il Carnevale. E' il paese originario del cantante Marco Mengoni, un luogo sospeso nel tempo, la cui storia è legata alla famiglia Farnese.

Ronciglione, infatti, è stata parte del Ducato di Castro e Ronciglione e, ancora oggi, sfoggia la sua architettura medievale e le sue origini etrusche.

Cosa vedere a Ronciglione

Prima della pandemia, Ronciglione aveva il potere di attirare ogni anno - nel periodo di Carnevale - migliaia di turisti con le sue sfilate, i suoi carri allegorici. Una festa grande che ha reso questo piccolo borgo nel viterbese famoso in tutto il Lazio ma anche altrove. Purtroppo l'avvento del Covid ha cambiato anche questa folkloristica abitudine, ma è probabile che quest'anno, seppur in sordina, il borgo medievale regali un Carnevale contenuto.

Ronciglione, però, non è solo maschere e carri carnevaleschi, ma regala anche un pittoresco percorso tra vicoletti, piazze, edifici e chiese settecentesche. Da piazza Vittorio Emanuele a via Roma, da corso Umberto I (detto anche "Montecalvo") alla piazza del Comune, vale la pena girare il paesino in lungo e in largo. Da non perdere una visita al Duomo dedicato a San Pietro e Santa Caterina, una sosta al Palazzo Comunale, una visita alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, un passaggio davanti alla Fontana Grande, attribuita al Vignola ma costruita dall'architetto Antonio Gentili da Faenza.

Cosa mangiare a Ronciglione

A Ronciglione sono da assaggiare i tipici tortorelli, una pasta acqua e farina che viene tagliata lunga e spessa e condita tradizionalmente con sugo di fiori secchi di finocchio. Inoltre l'agricoltura del borgo ha molto investito nella nocciola romana inserita tra i prodotti agroalimentari tradizionali. Tra i ristoranti dove gustare le specialità gastronomiche di Ronciglione, ci sono "Trilussa", "Taverna della Canonica", "Croma Lago", il ristorante "L'ultima spiaggia", "Il peccato" e tanti altri sono i luoghi dove poter fare una pausa di gusto.

Dove dormire a Ronciglione

Non mancano le soluzioni per dormire a Ronciglione e nelle vicinanze del Lago di Vico. Country house, appartamenti rustici proprio nel centro del paese sono molto apprezzati dai turisti. Segnaliamo tra questi: La Canonica dei Fiori - Anna Fendi Country House, Relais Sans Soucis & Spa, Palazzetto medioevale S.Andrea e Montecavallo Apartment.

Come raggiungere Ronciglione da Roma

Ronciglione dista circa 58 km da Roma per un tempo di percorrenza di circa 1 ora. Per raggiungere il borgo, prendere il Grande Raccordo Anulare/A90 da Via Salaria. Procedere in SS2bis e SR2 in direzione di Via Nepesina/SS311 a Nepi. Seguire via Nepesina/SS311 e via Cassia Cimina in direzione di SP35 a Ronciglione.

