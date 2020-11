Da Flautissimo al Teatro Biblioteca Quarticciolo: il teatro di Romarama in streaming

Al via da domani Flautissimo, la rassegna dell’Accademia Italiana del Flauto che affiancandosi a Trend del Teatro Belli e alla programmazione del Teatro di Roma rende la settimana di Romarama - il programma culturale promosso da Roma Capitale – ricca di interessanti appuntamenti con il teatro.

Flautissimo si sposta dal Teatro Palladium al canale YouTube dell’Accademia del Flauto https://bit.ly/38Q6ooy. Galatea Ranzi, Guglielmo Poggi, Gabriele Coen, Luigi Marinaro e Francesco Poeti sono alcuni dei tanti protagonisti di questa edizione gratuita che inizia mercoledì 18 (ore 12 e 18.30) con le letture dalla Biblioteca Vaccheria Nardi: Nicolas Zappa interpreta Un marziano a Roma e venerdì 20 (ore 12 e 18.30) Irene Ciani presta la voce a Che La festa cominci, di Niccolò Ammaniti. Sabato 21 (ore 18,30) in streaming la rappresentazione La torta in cielo, con la regia di Stefano Cioffi e l’adattamento di Ennio Speranza che vede sul palco Galatea Renzi. Il testo è avvolto dalla musica di Luigi Marinaro, autore e sul palco percussionista, con il sassofono di Gabriele Coen, per una delle storie più incantevoli di Gianni Rodari. Domenica 22 (ore 12) Cerase, scritto e interpretato dal Collettivo Nonnaloca: un originale spettacolo di teatro in bicicletta in risposta alla quarantena.

Prosegue Trend - nuove frontiere della scena britannica, il festival del Teatro Belli a cura di Rodolfo di Giammarco. Da giovedì 19 a domenica 22 va in scena Angry Alan di Penelope Skinner, diretto e interpretato da Marco M. Casazza (acquistabile sul sito www.teatrobelli.it e visibile in streaming alle ore 21, fino alle ore 24). Il protagonista è Roger: stufo marcio di sentirsi sbagliato in quanto maschio. Il suo matrimonio è andato a rotoli. La multinazionale per cui lavorava come dirigente lo ha messo in esubero senza tanti complimenti. Sul sito web di Angry Alan, leader del Movimento per la Difesa dei Diritti degli Uomini trova risposte semplici alle questioni complicate che gli affollano il cervello. Al maschio americano tartassato dalle statistiche sugli stupri e da quella che definisce una Società Gino-centrica, Alan “l’incazzato” offre finalmente messaggi positivi, una riscossa fiera e rabbiosa.

Al Teatro di Roma il ritmo rallenta e si dilata ma non cessa, adattandosi dove possibile agli spazi virtuali. Al Teatro India riprendono due dei tre corsi della scuola serale, ripensati insieme ai docenti per essere fruiti da remoto: Corofilla, il coro tenuto da Natalio Mangalavite e Veronica Rivolta, si sposta martedì 17 su Zoom; mentre giovedì 19 arrivano le proposte immersive di Bagno di Suono a cura del collettivo Pescheria.

Il Teatro Biblioteca Quarticciolo diventa #TBQweb e propone venerdì 20 alle ore 10 in streaming sulla sua pagina Facebook IN CARROZZA! Teatro, storie, musica e sorprese per viaggiare con la fantasia, con Chiara De Bonis, scritto da Chiara De Bonis e Federica Migliotti, che ne firma anche la regia. A bordo di un vero carrozzone appartenuto ad antichi giostrai vive Cosetta, principessa giramondo che in ogni puntata racconterà filastrocche, indovinelli, curiosità e storie, ospitando di volta in volta una compagnia diversa. Si inizia con Il topolino e la principessa, con Andrea Calabretta della Compagnia Teatro Verde di Roma.

Con il Teatro Tor Bella Monaca proseguono le lectio magistralis, a cura del RIF – Il Museo delle periferie, in streaming sulla pagina Facebook del Museo. Domenica 22 alle ore 11 l’antropologo Piero Vereni è l’ospite della settimana di Giorgio De Finis.