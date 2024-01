RomAmor 2024, San Valentino nei Musei Civici

Per San Valentino 2024, i Musei Civici di Roma presentano "RomAmor", l'iniziativa culturale dedicata a tutti gli innamorati. Curatori archeologi e storici dell’arte della Sovrintendenza propongono appuntamenti a tema per visite nei musei e nei luoghi della città.

Le iniziative dei Musei Civici per San Valentino

La lunga storia d’amore tra l’imperatore Augusto e Livia al Museo dei Mercati di Traiano; incontri d’amore ravvicinati al Museo di Casal de’ Pazzi; l’amore ai tempi delle rivoluzioni risorgimentali al Museo della Repubblica Romana e memoria garibaldina; la vera storia di San Valentino al Museo delle Mura; la riscoperta della sala da ballo del Casino Nobile a Villa Torlonia; tradimenti e passioni nella famiglia dei Bonaparte-Primoli al Museo Napoleonico; le vicende intriganti della famiglia Torlonia al Museo di Roma; amori... bestiali al Museo civico di Zoologia!

Tanti gli itinerari nel cuore della città (due con interprete in Lingua dei segni italiana) per camminare tra storie d’amore e corteggiamenti nell’antica Roma al Circo Massimo, al Teatro di Marcello e nella valle delle Camene con la ninfa Egeria e Numa Pompilio, fino ad arrivare alle più note promesse d’amore a Ponte Milvio, passando per il quartiere del Pigneto alla scoperta della Street Art e per il Rione Pigna per conoscere la sorte delle malmaritate e quella delle zitelle che sfilavano in processione per ottenere una dote.

Appuntamenti con interprete in Lingua dei segni italiana:

- Forte come la morte: amori, passioni, affetti nelle sepolture del Verano

- Zitelle e malmaritate

Le attività sono gratuite, ingresso ai siti archeologici e ai Musei secondo tariffazione vigente. Il pagamento del biglietto, laddove previsto secondo tariffazione, potrà essere effettuato sul posto. Gli orari sono indicati nei singoli appuntamenti.