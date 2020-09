Romaeuropa Festival 2020: musica, danza e teatro in 14 spazi della Capitale

Torna nell'autunno romano Romaeuropa Festival, la kermesse - ormai giunta alla sua 35esima edizione - che propone due mesi di programmazione internazionale di musica, danza e teatro in 14 spazi della Capitale. La manifestazione aprirà il suo sipario il prossimo 18 settembre per proseguire fino al 15 novembre.

La 35esima edizione di Romaeuropa Festival

Romaeuropa Festival 2020 fa parte delle attività culturali di Romarama e propone un nuovo programma ricostruito in stretta aderenza alle direttive vigenti sul distanziamento in scena e in sala e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza.

Sono anticipate le date di apertura e chiusura del festival, in programma dal 18 settembre al 15 novembre per due mesi di programmazione internazionale in 14 spazi della capitale (due sale dell’Auditorium Parco della Musica, il Teatro Argentina e il Teatro India, sei spazi del Mattatoio, due spazi del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI Secolo, il Teatro Vascello, il Teatro Quarticciolo e Villa Medici – Accademia di Francia) e con parte della programmazione en plein air, per 62 eventi e 141 giornate di spettacolo in linea e in continuità con i consueti standard del REf arricchiti con le nuove attività di EXTRACT, l’inedita sezione online con 40 eventi pensati in prima italiana o assoluta appositamente per il web, streaming live e un palinsesto settimanale di attività curato dallo staff del festival.

Il programma della 35esima edizione di Romaeuropa Festival, potrebbe subire delle variazioni, ed è consultabile online sul sito www.romaeuropa.net o sul portale ufficiale di Romarama.