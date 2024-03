Roma Summer Fest: dai Take That ai The Kolors, annunciati i concerti dell'estate 2024

Fuori piove a dirotto, ma l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone sogna l'estate e presenta il programma ufficiale di Roma Summer Fest 2024. Mostri sacri della scena pop e rock, grandi interpreti e nuove proposte della canzone italiana e internazionale, massimi esploratori di nuove sonorità, etniche, elettroniche o crossover. Circa 40 artisti già confermati ed altri che "sicuramente", come confermato da Daniele Pitteri, Ad di Fondazione Musica per Roma, si aggiungeranno nelle prossime settimane.

Roma Summer Fest 2024

Nella mattinata di mercoledì 27 marzo, presso lo Spazio Risonanze dell'Auditorium Parco della Musica, è stato presentato il programma della nuova edizione del Roma Summer Fest, quest'anno dedicata a Ernesto Assante. Presenti, insieme a Pitteri, l'Assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor e l'Assessora alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia e Servizio civile Simona Renata Baldassarre.

"E' una stagione che attraversa i generi e che si rivolge a pubblici diversi", ha esordito Pitteri. "Cinque concerti del Roma Summer Fest - ha proseguito l'amministratore delegato - saranno in collaborazione con Rock in Roma 2024, si tratta di Fontaines D.C., Cat Power, Deep Purple, Cristiano De Andrè e Loreena McKennit. Inoltre vi annunciamo in anteprima l'ingresso nel cartellone di Nicola Piovani il 23 luglio e di Loredana Bertè il 29 luglio".

"Io sono entusiasta di questa programmazione, perché il Roma Summer Fest ci proietta in maniera itnernazionale verso il futuro. Roma è la Capitale della cultura e della musica e l'Auditorium contribuisce a questo", ha sottolineato Simona Renata Baldassarre nel corso della conferenza stampa.

"Il Roma Summer Fest si contraddistingue per un'anima sua, per un successo speciale che ho potuto constatare personalmente lo scorso anno prendendo parte a più eventi in programma", ha affermato Miguel Gotor in conferenza, sottolineando come il palinsesto del Roma Summer Fest si andrà ad aggiungere agli altri eventi protagonisti dell'estate romana: "La caratteristica confermata anche quest'anno è la mescolanza tra nuove proposte, scommesse che attraggono soprattutto un pubblico giovanile, come il recupero e l'offerta di 'classiconi' della storia della musica internazionale, nomi che evidentemente non sono passati di moda e che vengono a Roma proprio perché subiscono le sirene di questo splendido palcoscenico che l'Auditorium offre", ha concluso l'assessore.

Il programma del Roma Summer Fest 2024

L’apertura di questa edizione è affidata ai The National (il 3 giugno) che tornano in Italia dopo due anni di assenza per presentare i nuovi album “The First Two Pages of Frankenstein” e “Laugh Track”. Doppia data per i The Smile, il gruppo di Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead con Tom Skinner, 23 e 24 giugno, con uno spettacolo straordinario dove si potranno ascoltare i nuovi brani da "Wall Of Eyes", il loro ultimo album. Altra doppia data (27 e 28 giugno) e altro grande ritorno è quello dei Simple Minds. In arrivo ancora a luglio i Queens of The Stone Age (4 luglio), i Take That (8 luglio) che l’ultima volta si sono esibiti in Cavea nel 2019 per il tour “Odyssey” e i Deep Purple (10 luglio) di nuovo in in tour per suonare i classici che li hanno resi immortali presso il grande pubblico. Nick Mason torna con il supergruppo Nick Mason's Saucerful of Secrets il 21 luglio, con l’obiettivo di riportare sui palchi i primi successi dei Pink Floyd; c'è poi Nick Carter, il membro più giovane dei Backstreet Boys, che con il Who I Am World Tour 2024 farà scatenare il pubblico con i suoi più grandi successi da solista e le hit più conosciute della boy band più famosa di sempre (26 luglio). Il 4 settembre invece arriva per la prima volta al Roma Summer Fest il disc jockey, producer e beatmaker britannico Fatboy Slim.

Tra i grandi interpreti della canzone internazionale in arrivo il 30 giugno Glen Hansard, il 7 luglio Cat Power, il 15 luglio Marisa Monte, vincitrice del Premio Tenco Internazionale e di ben 4 Latin Grammy Awards. La cantautrice e polistrumentista canadese Loreena McKennitt sarà protagonista in Cavea il 22 luglio per celebrare il trentesimo anniversario dell’uscita di "The Mask and Mirror". Il giovane cantautore inglese Tom Odell si esibirà il 4 agosto, per la prima volta in Cavea a dieci anni dal debutto per presentare il suo sesto album Black Friday.

Tra le proposte internazionali più originali e amate dai più giovani si esibiranno in cavea i Big Time Rush (14 giugno), I Fontaines D.C. (25 giugno), i Blue (1 luglio, una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi vent’anni. Attesissimi anche gli Slowdive (2 luglio) band considerata tra le principali esponenti del genere shoegaze, il rapper californiano Tyga (3 agosto) che si esibirà per la prima volta a Roma.

Non mancano le proposte per gli appassionati di elettronica e crossover: 21 giugno gli AIR celebreranno i 25 anni dall’uscita di “Moon Safari”; il 9 luglio toccherà a James Blake. La Cavea amplificherà le sonorità nu-jazz della The Cinematic Orchestra il 19 luglio. Ludovico Einaudi tornerà il 13 e il 14 luglio, a dieci anni dall’uscita sulle tracce di “In A Time Lapse”, uno dei suoi album più significativi e amati, per immaginarle in una nuova maniera con un nuovo organico strumentale.

I cantanti italiani al Roma Summer Fest 2024

Numerose e per tutti i gusti le proposte italiane di questa edizione. Per i più giovani, dopo aver appena concluso un tour quasi interamente sold out nei club italiani, Nayt, il 17 giugno, riprende l’”Habitat Tour”. A seguire, Ariete (18 giugno) che torna al Roma Summer Fest. Dopo aver partecipato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Splash” diventato Disco D’oro - che è valso loro il Premio della Critica Mia Martini e il Premio della sala stampa Lucio Dalla, Colapesce e Dimartino saranno all'Auditorium il 22 giugno. Si esibiranno in Cavea per una data che si preannuncia già un evento speciale i The Kolors (26 giugno). A settembre, invece, arriva per la prima volta in Cavea l’artista romano Fulminacci (3 settembre). La Cavea farà da sfondo alla grande musica d’autore italiana con Cristiano De André (20 luglio), Loredana Bertè (29 luglio) con il Manifesto Tour, Massimo Ranieri (30 luglio). Il 5 settembre sarà la volta di Ermal Meta.

In programma anche due progetti dedicati alla musica popolare italiana e in scena a giugno: "Super Taranta!" (19 giugno) il progetto di Antonio Castrignanò e Mauro Durante nato nel 2023 riunisce le personalità iconiche del mondo della pizzica salentina e "Ballo!" (29 giugno), la grande festa spettacolo giunta alla quindicesima edizione, un progetto dell’Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna quest’anno dedicata alla tradizione vesuviana ed etnea. Spazio anche per i grandi protagonisti del jazz con Gary Clark Jr (12 luglio e Marcus Miller (28 luglio).

Il calendario del Roma Summer Fest 2024

GIUGNO

Lunedì 3 giugno ore 21.30

Cavea Standing

The National



Venerdì 14 giugno ore 21.30

Cavea Standing

Big Time Rush



Lunedì 17 giugno ore 21

Cavea Standing

Nayt

Habitat tour Romantico



Martedì 18 giugno ore 21

Cavea Standing

Ariete

La notte d’estate



Mercoledì 19 giugno ore 21

Cavea Standing

Super Taranta



Venerdì 21 giugno ore 21

Cavea Sitting

Air

Air play Moon Safari



Sabato 22 giugno ore 21

Cavea Standing

Colapesce Dimartino

Lux eterna beach estate 2024



Domenica 23 giugno ore 21

Cavea Standing

The Smile

Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Sinner special guest James Holden



Lunedì 24 giugno ore 21

Cavea Standing

The Smile

Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Sinner special guest James Holden



Martedì 25 giugno ore 21

Cavea Standing

Fontaines D.C.



Mercoledì 26 giugno ore 21

Cavea Standing

The Kolors



Giovedì 27 giugno ore 21

Cavea Sitting

Simple Minds

Global tour 2024



Venerdì 28 giugno ore 21

Cavea Sitting

Simple Minds

Global tour 2024



Sabato 29 giugno ore 21

Cavea Sitting

OPI Orchestra Popolare Italiana - Ambrogio Sparagna

Ballo!



Domenica 30 giugno ore 21

Cavea Sitting

Glen Hansard

LUGLIO

Lunedì 1° luglio ore 21

Cavea Standing

Blue



Martedì 2 luglio ore 21

Cavea Standing

Slowdive



Giovedì 4 luglio ore 21

Cavea Standing

Queens of the Stone Age



Domenica 7 luglio ore 21

Cavea Sitting

Cat Power

Cat Power Sings Dylan

Lunedì 8 luglio ore 21

Cavea Sitting

Take That

Under the stars

Martedì 9 luglio ore 21

Cavea Standing

James Blake



Mercoledì 10 luglio ore 21

Cavea Sitting

Deep Purple



Venerdì 12 luglio ore 21

Cavea Sitting

Gary Clark Jr.



Sabato 13 luglio ore 21

Cavea Sitting

Ludovico Einaudi

In a time lapse Reimagined



Domenica 14 luglio ore 21

Cavea Sitting

Ludovico Einaudi

In a time lapse Reimagined



Lunedì 15 luglio ore 21

Cavea Sitting

Marisa Monte

Os maiores sucessos



Venerdì 19 luglio ore 21

Cavea Sitting

The Cinematic Orchestra

presents Man with A Movie Camera



Sabato 20 luglio ore 21

Cavea Sitting

Cristiano De André

#DeAndré – Best of Live Tour



Domenica 21 luglio ore 21

Cavea Sitting

Nick Mason’s Saucerful Of Secrets

Playing the early music of Pink Floyd



Lunedì 22 luglio ore 21

Cavea Sitting

Loreena McKennitt

The Mask and Mirror 30th Anniversary Tour

Venerdì 26 luglio ore 21

Sala Santa Cecilia

Nick Carter

Who Am I – World Tour 2024



Domenica 28 luglio ore 21

Cavea Sitting

Marcus Miller



Lunedì 29 luglio re 21

Cavea sitting

Loredana Bertè

Martedì 30 luglio ore 21

Cavea Sitting

Massimo Ranieri



AGOSTO



Sabato 3 agosto ore 21

Cavea Standing

Tyga – Rome 4Ever



Domenica 4 agosto ore 21

Cavea Standing

Tom Odell

SETTEMBRE



Martedì 3 settembre ore 21

Cavea Standing

Fulminacci



Mercoledì 4 settembre ore 21

Cavea Standing

Fatboy Slim



Giovedì 5 settembre ore 21

Cavea Sitting

Ermal Meta