"Roma on Fire", in estate lo show che incendia l'arena di Ben Hur

Alla vigilia dell'estate, Roma World - il parco a tema Antica Roma adiacente a Cinecittà World - presenta il nuovo spettacolo "Roma On Fire". Oltre 30 artisti in scena, accompagnati da gladiatori, legionari, ancelle, ballerini, bighe, cavalli, videomapping ed effetti speciali per un live show serale che promette di incendiare le notti estive della Capitale.

Lo show, che trasporterà gli ospiti indietro nel tempo, è stato presentato alla stampa nella mattinata di martedì 16 maggio e inaugurerà a Castel Romano dal 1 giugno.

Roma on Fire, spettacolo di fuoco a Roma World

Immersi nella maestosa cornice del set cinematografico del film Ben Hur, kolossal pluripremiato con 11 Oscar, fedele riproduzione del Circo Massimo, gli spettatori potranno assistere ad una sfida ricca di passione e azione che celebra l'Impero, attraverso le gesta dei suoi protagonisti.

Il Generale Massimo, protagonista dello show, appena rientrato a Roma dalle vittoriose campagne nelle province, scopre che la sua amata è stata catturata e fatta schiava. Ne implora la grazia all’Imperatore, che si rende disponibile a concederla a fronte delle più dure prove. Massimo combatterà, rischiando la sua vita, contro pericolosi gladiatori, solo per amore.

“Roma On Fire è la Storia, con la S maiuscola che prende vita – ha dichiartoa Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World Spa – Uno show immersivo pensato per i milioni di turisti che visitano Roma e non vedono l’ora di vivere le emozioni e la grandiosità dell’antica Roma che hanno sempre visto sul grande schermo. Dalla sfilata delle Legioni alla corsa delle Bighe, dai combattimenti tra Gladiatori all’incendio di Roma, gli ospiti si troveranno catapultati nel loro immaginario cinematografico”.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione di Roma On Fire anche l'On Federico Mollicone, Presidente della Commissione cultura della Camera dichiara e Alessandro Onorato Assessore ai grandi eventi, turismo, sport e moda di Roma Capitale. "Questa manifestazione - ha dichiarato Mollicone - rappresenta il connubio fra tradizione e innovazione. La rievocazione storica costituisce un fattore di sviluppo della cultura, un elemento di coesione e di identità nazionale. Sarà approvato in via definitiva al Senato un testo di legge per tutelarla. Da sempre crediamo che l’esperienza immersiva sia uno strumento fondamentale per unire l’intrattenimento e il turismo e questa iniziativa lo dimostra".

“Abbiamo voluto intensificare il rapporto con Cinecittà World - ha sottolineato, invece, Onorato - perché il turismo è una scienza esatta, non può essere frutto del caso. I cosiddetti target turistici ci sono e possono essere indirizzati soltanto attraverso politiche eseguite con un’analisi dei principali asset che Roma vanta. Vanno utilizzati per diversificare i flussi. Gli investimenti privati per una città complessa come Roma sono preziosi. Auspichiamo che la crescita di Cinecittà World possa essere motivo di scelta per i turisti per venire a Roma una seconda o terza volta”.

La serata di Roma On Fire, dal 1 giugno e per tutta l'estate, avrà inizio con la visita del villaggio dei legionari, immerso nella natura, all’interno del parco Roma World, proseguirà con la cena tipica in taberna, con lo spettacolo dal vivo e, per chi lo vorrà, ci sarà la possibilità di pernottare in tenda nel castrum, ovvero l’accampamento dei legionari.