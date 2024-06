VIDEO | Roma on Fire, la storia di Roma diventa uno "spettacolo di fuoco"

Roma On Fire è il titolo dello show serale, curato da Giovanni De Anna, che Roma World ha presentato lo scorso 1 giugno e che accompagnerà gli ospiti del parco a tema Antica Roma per tutta l'estate.

Nella cornice del set cinematografico del film Ben Hur (kolossal pluripremiato con 11 Oscar), arena di sabbia e marmo che riproduce il Circo Massimo, va in scena uno spettacolo rievocativo con trenta artisti in scena, tra gladiatori, legionari e bighe, fino all’incendio finale di Roma.

"Roma On Fire è la Storia, con la S maiuscola che prende vita – ha dichiarato Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World Spa – Uno show immersivo pensato per i milioni di turisti che visitano Roma e non vedono l’ora di vivere le emozioni e la grandiosità dell’antica Roma che hanno sempre visto sul grande schermo. Dalla sfilata delle Legioni alla corsa delle Bighe, dai combattimenti tra Gladiatori all’incendio di Roma, gli ospiti si troveranno catapultati nel loro immaginario cinematografico”.

La serata di Roma on Fire ha inizio con la visita del villaggio dei legionari, prosegue con la cena tipica in taberna, per poi condurre lo spettatore allo show dal vivo. Per chi vuole, il parco offre anche la possibilità di fermarsi a dormire in una delle tende del castrum, l'accampamento dei legionari.