Roma nelle canzoni di Sanremo 2024: chi canta la città all'Ariston

Dalle 20,30 circa a notte fonda. La prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo è andata in onda martedì 6 febbraio. Una lunghissima puntata in cui, novità assoluta, ad esibirsi sono stati tutti e 30 i cantanti in gara.

Un cambiamento che Amadeus ha particolarmente voluto e che ci ha permesso di avere, sin dal primo giorno, una panoramica completa dei brani del Festival 2024. E cosa abbiamo notato? Che Roma non manca sul palco dell'Ariston.

Dopo aver parlato dei cantanti romani in gara a Sanremo quest'anno, infatti, nella prima serata di kermesse ci siamo messi all'ascolto attentamente, per scoprire se Roma venisse raccontata, in qualche modo, nelle canzoni del 74esimo Festival della canzone italiana.

Gazzelle porta Roma Nord a Sanremo 2024

Roma, al Festival di Sanremo 2024, l'abbiamo ritrovata in Gazzelle, nome d’arte di Flavio Bruno Pardini, che, alla prima esperienza sul palco dell'Ariston, ha cantato "Tutto qui", un brano ambientato a Roma Nord e che cita la città più volte nel ritornello. "Vorrei guardare il passato con te, addosso al muro col proiettore, viverlo insieme un minuto anche tre, scappare per un po’ da Roma Nord", canta Gazzelle.

Di seguito il testo completo:

Lo so che sei stanca

Lo sono anche io

Sembriamo due panda

Amore mio

Ed ogni mattina ti svegli e pensi

“Boh, chissà com’è che oggi tutte a me”

Ma chiamami quando riatterri sul mondo perché

Mi stringo un po’ e sposto un po’ di me

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

Lo sai che sei matta, lo sono anche io

Hai perso la calma appresso al mio

Cuore che tutte le notti fa

– Ah

E sai com’è mi sa che centri te

Ma chiamami quando ripasserai da casa mia

Che scendo un po’ o sali tu da me

Vorrei guardare il passato con te

Addosso al muro col proiettore

Viverlo insieme un minuto anche tre

Scappare per un po’ da Roma Nord

(da Roma Nord)

Perché perché perché perché ogni tanto è giusto stare anche così

Con il terrore sai di perdersi

E questa vita non impara mai

Ma domani domani domani potremmo anche ridere

O almeno sorridere

Tutto qui

Vorrei guardare il soffitto con te

Stesi sul letto col raffreddore

Chiudere gli occhi e vedere com’è

Chiudere gli occhi e vedere com’è

La Roma di Alessandra Amoroso a Sanremo 2024

Se Gazzelle parla di Roma Nord, Alessandra Amoroso - anche lei al debutto all'Ariston come concorrente - apre il suo brano parlando di Roma.

"Roma dorme, per miracolo. Le sue piazze, i suoi caffè. Caramelle anti-panico alle 2:43", canta l'artista nella sua "Fino a qui". Non parla esplicitamente della città, pur citandola, ma di tematiche profonde legate alle sfide della vita quotidiana e alla resilienza dell'essere umano di fronte alle avversità della vita quotidiana. Di seguito il testo completo:

Roma dorme

Per miracolo

Le sue piazze

I suoi caffè

Caramelle anti-panico

Alle 2:43

Un’altra notte di pioggia

Scivola come una goccia

Non sanno che sto male

Forse nemmeno gli importa

Prendo la borsa

Esco di corsa

Fuori un

Freddo cane

Io che da sola

Non so stare

Ad occhi chiusi

Sopra la follia

Basta solo un po’ di vento

E tutto vola via

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

Ma che sarà mai

Se ti sembro un po’ smarrita

In questa notte infinita

So chi sono io

Nello spazio

Una formica

Che si perde tra i vicoli

Di questa città

Che mi ascolta

Come nessun altro

Ha fatto mai con me

Va bene

Io prendo la borsa

Esco di corsa

Fuori il temporale

Io che da sola

Non so stare

Ad occhi chiusi

Sopra la follia

Basta solo un po’ di vento

E tutto vola via

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

E quante notti

Sono stata sveglia

A disegnare sul soffitto

Anche solo una stella

A sentirmi

Come Sally

Senza avere più voglia

Di fare la guerra

E poi cadere cadere

Cadere cadere

Cadere giù

Sarà che questa vita

Non la prendo mai sul serio

E che magari un giorno me ne pento

Ma ora no

E anche se lentamente cado giù

Da un grattacielo

Durante il volo

Piano dopo piano

Mi ripeto

Fino a qui tutto bene

Mannoia "sposa" a Sanremo 2024

Non ha cantato Roma, ma ha lasciato il segno - come sempre - sul palco dell'Ariston con il suo abito da sposa, bianco, tutto di pizzo, firmato da Luisa Spagnoli. Fiorella Mannoia, con la sua "Mariposa" ha incantato il pubblico a casa. Perché vestita da sposa? Come anche Today.it ci racconta, la risposta a questa domanda è nei primi versi della sua canzone: "Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona di arancio e di spine, sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l’altare", canta l'artista romana a Sanremo 2024.