Roma Music Festival 2021, al via iscrizioni e audizioni

Riparte il Roma Music Festival, il talent ideato dal produttore musicale Andrea Montemurro. Si sono aperte le iscrizioni per partecipare al Roma Music Festival 2021 e c'è già anche la data del primo casting, in programma il 6 febbraio, nei prestigiosi Lead Recording Studios di Roma.

Le audizioni saranno rivolte a autori e cantautori romani, viste le normative imposte dall'ultimo DPCM. Il patron del festival Andrea Montemurro presenta la nuova edizione: "Sappiamo tutti quale periodo difficile stiamo vivendo, ma proprio per questo vogliamo ripartire. I musicisti e gli artisti in generale stanno soffrendo particolarmente questo periodo di pandemia. Ai giovani che vogliono proporsi, costretti a stare fermi da settimane e mesi a causa dell'emergenza legata al Covid, vogliamo dare un segnale di presenza e di continuità. Svolgeremo i casting nel rispetto delle normative e per questa volta potremo accogliere soltanto concorrenti romani, ma visto che le iscrizioni arrivano da ogni parte d'Italia, speriamo nei prossimi mesi di poter allargare di nuovo a tutti".

A presiedere il primo casting dell'edizione 2021 sarà il maestro Mario Zannini Quirini, noto direttore d'orchestra e direttore artistico del festival. Sul sito www.romamusicfestival.com sono pubblicati regolamento e modalità di partecipazione: l'edizione 2021 è già iniziata, dunque, con l'apertura delle iscrizioni e la prima data per partecipare alle selezioni. In palio tra i premi, contratti di lavoro e collaborazioni artistiche di rilievo. "E speriamo a settembre di fare la finale, magari in un teatro importante di Roma, con tanti personaggi, addetti ai lavori e con il pubblico in presenza, come abbiamo fatto in passato", ha concluso il patron Montemurro.