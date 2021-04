"Roma è piena de monnezza, Roma è la grande bellezza", una canzone omaggia la Capitale nel giorno del suo compleanno

Roma (La Grande Bellezza), è questo il titolo del nuovo singolo dei Cado nello Specchio, primo estratto dal nuovo album sul quale la band sta lavorando in queste settimane e la cui pubblicazione è prevista a fine giugno.

Una canzone d'amore per Roma

Un pezzo in uscita proprio il 21 aprile - giorno del Natale di Roma - come annunciato dall'etichetta Indiependence. Una canzone d'amore che racconta la vicenda di due persone che si stringono, cercando di non perdersi. Due persone che cercano di "restare insieme" nonostante la partenza imminente di uno dei due.

Sullo sfondo c’è la grande bellezza di Roma, con i suoi vicoli, con i treni che partono dalla stazione Termini, con i tetti del quartiere di San Lorenzo, con le sue stelle, col suo dialetto che è più un’inflessione, ma anche con tutti i suoi problemi, gli stessi che hanno portato l’autore e frontman Andrea Failli a innamorarsi di un’altra città, che capitale lo è stata, come Torino, dove vive da dieci anni.

Da romano innamorato di Torino ha scritto Roma (La Grande Bellezza) dedicandola alla sua città natale, quella Roma per la quale il suo amore si è esaltato - come spesso accade - nella mancanza, dopo la fuga di anni vissuti all’estero fino a preferirle il capoluogo piemontese. L’omaggio risuona nelle strofe cantate in romanaccio che si reggono su un suono pop fresco e consapevole, dipingendo il profumo di un’alba romana che chiude una nottata trascorsa a inseguire una personale dolce vita.

Il video della canzone, autoprodotto, è una composizione di piani sequenza girati proprio all’alba all’interno del Parco degli Acquedotti, uno dei luoghi della città a cui l’autore è più legato.

"Roma è piena de monnezza, Roma è la grande bellezza. E' il tipo di pensiero che molti romani, ma anche molte persone che hanno avuto a che fare con la città eterna per studio, turismo o lavoro, hanno di Roma. Da un lato completamente innamorati della bellezza della città, dall’altro consapevoli di una decadenza sempre più evidente", sono le parole della band Cado nello Specchio.