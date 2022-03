Roma Flowers Park, il giardino degli anemoni a Roma

"I primi fiori stanno per sbocciare e non vedono l'ora di essere ammirati". Si leggeva così a metà marzo sul profilo Facebook di Roma Flowers Park e, finalmente, la data dell'apertura è arrivata.

Sabato 2 aprile, in zona Divino Amore, aprirà il grande giardino dei fiori. Ben 400mila bulbi di anemoni italiani, ranuncoli, rose, viole cornute. Si potrà visitare fino alla fine di maggio, tutti giorni dalle 10 alle 18.

Il Roma Flowers Park è un grande spazio in cui passare una giornata in famiglia, con gli amici o con il partner, dove sarà possibile scattare fotografie e rilassarsi all'ombra di uliveti e vigneti. Il grande parco dei fiori “Roma Flowers Park” si trova in Via Castel di Leva, 358 nella zona del Divino Amore.



Oltre al grande prato ricoperto di fiori variopinti, il parco romano offre un’area giochi e intrattenimento per i più piccoli e un’area dedicata ai pony dove sarà possibile fare piccole passeggiate. Nel parco sono presenti inoltre stand espositivi in cui è possibile vedere e acquistare fiori e piante di vario genere.



Presente anche una vasta zona ristoro, dove sarà possibile pranzare, degustando piatti della tradizione italiana.

Foto di una scorsa edizione dal sito www.romaflowerspark.it