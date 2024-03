Il Roma Film Music Festival 2024 suona James Bond e inaugura il Forum Theatre

"Le grandi colonne sonore come non le avete mai viste". Sono le parole con cui Marco Patrignani presenta la terza edizione del Roma Film Music Festival, kermesse da lui ideata e di cui è direttore e che celebra le colonne sonore più belle del cinema.

La manifestazione internazionale è pronta a riaccendere i riflettori, da lunedì 8 a sabato 13 aprile con appuntamenti che, quest'anno, vanno ben oltre l'Auditorium Conciliazione, storica casa del Roma Film Music Festival.

007 Skyfall In Concert

Dopo aver incantato il pubblico con Bugs Bunny at The Symphony, con le musiche incredibili dei Pirati dei Caraibi, l'agente segreto più famoso del cinema sarà protagonista della terza edizione del festival. Sarà, infatti, 007 Skyfall In Concert la novità del 2024.

Lo spettacolo prodotto da Film Concert Live! in collaborazione con EON Productions e Metro Goldwyn Mayer Studios, permetterà di rivivere le adrenaliniche emozioni della più elegante spia inglese, in arrivo per la prima volta all’Auditorium Conciliazione con le due uniche date italiane: venerdì 12 e sabato 13 aprile (ore 20,30).

Diretto da Sam Mendes, il film – che nel 2012 ha ottenuto due Premi Oscar (Miglior montaggio sonoro e Migliore Canzone, per l’omonimo brano interpretato da Adele) – rivive così 12 anni dopo in un’inedita veste sonora. Sul grande schermo Daniel Craig veste i panni della leggendaria spia, mentre sul palco si posizionano i 90 elementi dell’Orchestra Italiana del Cinema, il primo ensemble sinfonico italiano a essersi dedicato esclusivamente all’interpretazione di colonne sonore, diretti da Anthony Gabriele. Eseguono dal vivo la colonna sonora integrale del film, firmata da Thomas Newman, in perfetto sincrono con le immagini.

Il Roma Film Music Festival 2024 regalerà anche un'altra prima nazionale in 4 giornate extra festival con "Star Wars: L’impero colpisce ancora". Il secondo capitolo in ordine cronologico della saga, arriva non a caso a maggio, l’11 e 12 maggio all’Auditorium Conciliazione. "Maggio è il mese della forza - ha raccontato Patrignani a RomaToday - dalla celebre frase 'Che la forza sia con te', 'May the force' che diventa 'May the four', il 4 maggio, giorno in cui avvieremo questi concerti da Milano per poi arrivare nella Capitale".

Roma Film Music Festival sempre più immersivo

Ma la terza edizione del Roma Film Music Festival uscirà - come anticipato - dalle mura dell'Auditorium Conciliazione, inaugurando una serie di nuovi appuntamenti immersivi presso il restaurato Forum Theatre (ex Teatro Euclide), spazio che respira le atmosfere e la storia degli Studios attraverso un’innovativa dotazione tecnologica.

Quattro eventi per tre importanti anniversari: i 20 anni dalla scomparsa di Piero Piccioni, i 30 anni de Il Postino, e i 100 dalla nascita di Harry Mancini, papà delle musiche di Colazione da Tiffany e la Pantera Rosa.

Si inizia l’8 aprile (ore 19,30) con “Piero Piccioni, omaggio immersivo con musica e immagini”, dedicato al compositore capace di creare alcune delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema italiano. Si prosegue martedì 9 (ore 20,30) con “Il postino, Neruda, e Bacalov”: tre grandi artisti uniti in una pellicola di eterna poesia. Le composizioni di Bacalov saranno eseguite al bandoneón da Héctor Ulises Passarella, interprete originale della colonna sonora, e le letture dei versi di Neruda riempiranno la sala, accompagnate dal quintetto d’archi, pianoforte e percussioni dell’Orchestra Italiana del Cinema. Giovedì 11 aprile (ore 20,30) arriva “Henry Mancini Celebration”, per rivivere la magia dei grandi classici di Hollywood; e venerdì 12 aprile (ore 20,30) si chiude con “James Bond Reloaded”, l’ensemble strumentale dell’Orchestra Italiana del Cinema, insieme alla voce di Walter Ricci, celebra l’agente segreto più amato di Sua Maestà.

Una serie di concerti costruiti grazie al lavoro di squadra tra tecnici audio, video e luci, la cui cura delle immagini immersive è affidata al giovane regista Carlo Barbalucca e la supervisione musicale a Stefano Cenci.

I talk con i grandi del cinema ai Forum Studios

Teatro degli incontri rimangono anche quest’anno i leggendari Forum Studios, gli studi di registrazione di Piazza Euclide fondati da Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Piero Piccioni e Luis Bacalov, pronti a svelare la magia e il grande lavoro dietro gli spartiti.

Tanti e illustri i protagonisti nel ciclo di talks “I grandi sodalizi del cinema”, che prende il via lunedì 8 aprile con Carlo Verdone e il compositore Fabio Liberatori (ben 17 le produzioni realizzate insieme, da Borotalco a Vita da Carlo). Martedì 9 sarà Stefano Fresi a raccontare “La tecnica delle emozioni” nella colonna sonora. Mercoledì 10 aprile si apre al pubblico Andrea Guerra, per ripercorrere il processo creativo nelle sue composizioni e i suoi sodalizi più importanti, come quello con il regista Ferzan Ozpetek, che gli fa ottenere con “Gocce di Memoria”, interpretata da Giorgia per La finestra di fronte, la vittoria del Nastro d’argento alla migliore canzone originale e il David di Donatello per il miglior musicista. Giovedì 11 il Maestro Peppe Vessicchio presenta la sua inedita applicazione delle armonie e delle frequenze nella vinificazione e non solo; Lele Marchitelli ripercorre infine una carriera di successi: da Avanzi a L'ottavo Nano, passando per La grande bellezza e il recente C’è ancora domani di Paola Cortellesi.

"Presso il Forum Theatre si animeranno delle incredibili serate cinestetiche in cui lo spettatore sarà avvolto nella musica, nel cinema, nelle esibizioni straordinarie. Presso i Forum Studios, invece, incontreremo personaggi straordinari, da Carlo Verdone a Stefano Fresi, Beppe Vessicchio e tanti altri, sono orgoglioso", ha aggiunto a RomaToday Patrignani.

Roma Film Music Festival è gemellato con il Krakow Film Music Festival e il Fimucité di Tenerife, i festival internazionali più significativi dedicati alle colonne sonore, per un costante scambio culturale e artistico: "L'obiettivo è crescere - ha concluso l'ideatore del Roma Film Music Festival - fare partnership culturali attive, creando sempre più interessanti coproduzioni tra Roma, Cracovia e Tenerife".

Presente alla conferenza stampa di presentazione della kermesse 2024 anche Federico Mollicone, Presidente della Commissione cultura della Camera: “Le colonne sonore colgono in pieno la complementarietà delle arti: musica e cinema si uniscono e creano una sinergia unica, che fin dalla nascita il Roma Film Music Festival onora ed esalta. Bene l’apertura dell’innovativo Forum Theatre. In Commissione cultura della Camera - ha aggiunto Mollicone - stiamo analizzando l’impatto della digitalizzazione sul settore cinematografico e siamo convinti che l’esperienza immersiva sia una dei valori positivi che le nuove tecnologie rappresentano. Con il ministro Sangiuliano e il sottosegretario Borgonzoni continueremo a lavorare per la valorizzazione della colonna sonora e dei suoi prospetti futuri e innovativi”.

"Per chi ama la musica e il cinema il Roma Film Music Festival è un evento straordinario, organizzato in un luogo significativo quanto affascinante e arricchito da un nuovo spazio immersivo - il Forum Theatre - che sono sicuro apprezzeranno in molti”, ha affermato Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport. “La vocazione cinematografica di Roma - ha concluso - deve tornare quella di un tempo. Ancora di più in un periodo come questo in cui si ha un gran bisogno di cultura, di emozioni reali e di spazi dedicati alla condivisione. Come amministrazione stiamo lavorando, cercando di attrarre case di distribuzione internazionali e consolidando il rapporto già forte con le produzioni cinematografiche che nella Capitale da sempre trovano uno straordinario palcoscenico naturale non equiparabile a nessun altro al mondo".