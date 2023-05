"Roma è Gelato", la prima edizione è un successo: il gelato artigianale conquista i romani

Il gelato a Roma è un successo, lo conferma "Roma è Gelato", la manifestazione - alla prima edizione - che si è svolta presso il Pratibus District dal 29 aprile al 1 maggio. "Buonissima la prima" fanno sapere gli organizzatori, perché i numeri registrati nel ponte della Festa dei Lavoratori sono sorprendenti e invitano a replicare la manifestazione il prossimo anno.

I numeri di Roma è Gelato

Oltre 12.000 presenze, 5.000 kg di gelato prodotti, più di 20 stand di gelaterie da tutta Italia, 36 laboratori di degustazione con più di 2.500 partecipanti, 7 masterclass d’intrattenimento e 30 laboratori per i più piccoli, con più di 2.250 bambini che hanno imparato a fare il gelato e a scegliere il più adatto per la loro merenda perfetta. Inoltre durante i tre giorni sono stati coinvolti oltre 200 artisti di strada, per un intrattenimento d’autore per tutti i partecipanti.

Numeri importanti anche quelli relativi alla donazione fatta dall’organizzazione dell’evento alla Fondazione Bambino Gesù: 5.000 Euro che saranno destinati al Programma Accoglienza della Fondazione, dedicato alle famiglie dei pazienti ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. La parte più buona del gelato.

Roma Capitale del gelato

Roma è diventata per tra giorni la capitale del gelato esclusivamente artigianale. Roma è Gelato è stato il primo grande evento aperto al pubblico e contemporaneamanete agli operatori di settore tutto dedicato a uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo e alle sue tante declinazioni, tra cucina, pasticceria, pizzeria e mixology. I più grandi maestri gelatieri da tutta Italia, una grande e affascinante location nel quartiere Prati e una full immersion di assaggi, curiosità, laboratori, cooking show, degustazioni, incontri, talk, masterclass e musica. Un grande evento durante un lungo weekend di festa (quello del ponte del 1 maggio), dove il gelato è stato senza dubbio il protagonista indiscusso ed è diventanto attrazione per famiglie, addetti ai lavori e appassionati.

Gli ospiti e gli appuntamenti di Roma è Gelato

Complici di questo grande successo i maestri gelatieri protagonisti degli eventi che si sono susseguiti nel corso di Roma è Gelato 2023. Loro sono: Paolo Brunelli (Paolo Brunelli), Marco Radicioni (Otaleg), Veronica Fedele (Gretel Factory), Eugenio Morrone (Il Cannolo Siciliano), Cinzia Otri (Gelateria della Passera), Valerio Esposito (Gelateria Tonka), Stefano Guizzetti (Ciacco Lab), Stefano Ferrara (Stefano Ferrara Gelato Lab), Maurizio Dattilo (Gelato San Lorenzo), Alessandro Giuffrè (Giuffrè), Dario Rossi (Greed-Avidi di Gelato) e tanti altri.

A completare la ricca squadra di esperti sono stati, inoltre, chef, maestri pizzaioli e pasticceri che si sono avvicendati sul palco dell’evento, tra masterclass, laboratori e cooking show; tra loro: i pasticceri Marco Pedron (Direttore Didattico Pasticceria di Congusto Gorumet Institute) e Dario Nuti (Roma Cavalieri); i pizzaioli Alessio Muscas (San Martino Pizza & Bolle), Alessio Mattaccini (Spiazzo), Giuseppe Colletto (That’s Amore Raffadali) e Mauro Pedone (San Biagio Pizza & Bolle) e tanti altri. Presenti anche i celebri lingotti della Pizzeria Extremis, presentati qui in una versione inedita: ‘Sembra fritto ma è Gelato”.

Gelato per tutti

Dal gelato al minestrone a quello all'insalata, dal gelato per gli sportivi a quello dedicato agli amici a quattro zampe. Senza tralasciare la grande area dedicata ai più piccoli, l'area didattica ‘For Family’ diretta da Veronica Fedele di Gretel Factory, con contenuti, laboratori, in collaborazione con Agrigiochiamo. Centrali gli appuntamenti di intrattenimento, quelli dedicati al futuro della gelateria e, ancora ‘Gelato e Workout’, con la personal trainer Monica Rainaldi e il gelato proteico di Stefano Ferrara.

I numeri parlano chiaro: Roma è Gelato ha conquistato i romani gettando le fondamenta per un evento che ha tutte le carte in regola per tornare nei prossimi anni nella Capitale.