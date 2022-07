"Roma è di Moda", spettacolo-evento racconta l’alto artigianato Made in Italy

Roma è di Moda è l’evento che si svolgerà giovedì 28 luglio dalle 21, in via Veneto a Roma: uno spettacolo-evento che punta a raccontare l’alto artigianato Made in Italy.

Lo farà attraverso un percorso che intreccia tradizione manifatturiera e moda ecosostenibile ideato e a cura di Stefano Dominella con la direzione artistica di Guillermo Mariotto e il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura, promosso da Roma Capitale e dall’Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda Alessandro Onorato.

Lo spettacolo porterà in scena anche gli abiti realizzati da Guillermo Mariotto con inserti in gomma riciclata dai PFU-Pneumatici Fuori Uso, proveniente dalla filiera Ecopneus, la società senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei Pneumatici Fuori Uso in Italia. Rendendo tangibile e reale un contenuto di grande attualità, gli abiti contribuiscono alla mission di Ecopneus di informare e sensibilizzare a una “cultura del riciclo”, unica strada possibile per il futuro.

A presentare lo spettacolo, saranno Pino Strabioli e Ema Stockolma. La coppia di conduttori introdurrà le creazioni dei designer Alessandro Consiglio, Federico Firoldi, Francesca Liberatore, Lineapiù Italia, Guillermo Mariotto, e vedrà la partecipazione straordinaria di Alessio Rezza, étoile del Teatro dell’Opera di Roma, e di Brunello Cucinelli.

Ecopneus è la società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e il recupero degli Pneumatici Fuori Uso (PFU), costituita dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia (Bridgestone, Continental, Goodyear-Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli), cui nel tempo si sono aggiunte molte altre aziende.