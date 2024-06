Roma Cinema Arena, il cinema all'aperto al Parco degli Acquedotti

Dal 4 al 25 luglio 2024, la Fondazione Cinema per Roma realizza la terza edizione di Roma Cinema Arena, la grande sala cinematografica all’aperto di circa mille posti situata all'interno del Parco degli Acquedotti. Il programma ospiterà un totale di 22 proiezioni che si svolgeranno ogni sera, a ingresso gratuito, a partire dalle ore 21.15, presentate da registi, attori, critici e artisti: fra i nomi annunciati, Marco Bellocchio, Maria Grazia Cucinotta, Caterina d’Amico, Marco Tullio Giordana, Marco e Antonio Manetti, Pietro Marcello e Chiara Rapaccini.

La terza edizione di Roma Cinema Arena celebrerà il compleanno di grandi film entrati nella storia della settima arte. La rassegna sarà inaugurata, giovedì 4 luglio, da Il postino, a trent’anni dall’uscita nelle sale, ultima interpretazione di Massimo Troisi, canto del cigno di una personalità indimenticabile, unica e fuori dagli schemi. A parlarne con il pubblico ci sarà la protagonista Maria Grazia Cucinotta. Il 1994 è stato inoltre l’anno di Forrest Gump, uno dei lavori più amati di Robert Zemeckis: il film, premiato con sei Oscar®, fra cui quello a Tom Hanks, sarà proiettato il giorno successivo.

Festeggiano invece quarant’anni Terminator, film che rese noto in tutto il mondo lo straordinario talento di James Cameron (in programma sabato 20 luglio), e Bianca, una delle opere più amate di Nanni Moretti (domenica 21 luglio).

Roma Cinema Arena presenterà inoltre, fra sabato 13 e domenica 14 luglio, due film a cinquant’anni dalla loro uscita. Il primo è uno dei massimi esempi della commedia all’italiana, C’eravamo tanto amati di Ettore Scola, mentre il secondo è La conversazione di Francis Ford Coppola, Palma d’oro al Festival di Cannes.

Martedì 23 e mercoledì 24 luglio, il pubblico potrà festeggiare i sessant’anni di Matrimonio all’italiana, capolavoro di Vittorio De Sica tratto dall’opera più celebre di Eduardo De Filippo, e Il dottor Stranamore – Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba di Stanley Kubrick che dirige un film geniale, perfido e sempre attuale, con Peter Sellers in tre ruoli diversi.

A settant’anni dalla loro uscita in sala, infine, si terranno le proiezioni de La finestra sul cortile (martedì 16 luglio), straordinaria opera in cui Alfred Hitchcock ha unito con maestria tutte le possibili teorie sul cinema, e Senso (mercoledì 17 luglio), film di passioni, illusioni e sconfitte, spasimi e vendette, sorretto dallo straordinario equilibrio storico-romantico di Luchino Visconti.

Roma Cinema Arena celebrerà inoltre il compleanno di una delle più note case cinematografiche al mondo, la Titanus, che nel 2024 compie 120 anni: nel programma della rassegna “Titanus 120” ci sarà una selezione di titoli provenienti dal catalogo della gloriosa società. Si inizia lunedì 8 luglio con La ragazza con la valigia, uno dei film più belli e famosi di Valerio Zurlini: la proiezione sarà introdotta dal regista Marco Tullio Giordana. Mercoledì 10 sarà la volta de La Tosca di Luigi Magni, adattamento in chiave grottesca del dramma di Victorien Sardou che trova il sale della vita nell’interpretazione dei tre protagonisti: Gigi Proietti, Monica Vitti e Vittorio Gassman. Infine, lunedì 15 luglio, si terrà Troppo forte di Carlo Verdone che torna a dirigere e ad affiancare sul set il grande Alberto Sordi, di cui è sempre stato considerato l’unico erede.

Il programma di Roma Cinema Arena si arricchirà inoltre di numerosi altri film accompagnati da ospiti. Giovedì 11 luglio, il pubblico potrà incontrare Pietro Marcello, che presenterà al pubblico il suo Martin Eden: il regista adatta l’omonimo romanzo di Jack London, ambientandolo in un’Italia novecentesca e riuscendo così a raccontare il rapporto complesso e contraddittorio tra cultura, storia, lavoro e politica. Il giorno successivo sarà la volta di Marco Bellocchio, che introdurrà Marx può aspettare, strepitoso e sofferto documentario in cui il regista emiliano fa i conti, per la prima volta, con il fantasma del suicidio del fratello gemello Camillo. Giovedì 18 luglio, Marco e Antonio Manetti saliranno sul palco prima della proiezione di Ammore e malavita, musical eversivo e catartico in cui i Manetti Bros. fondono, in un unico abbraccio, omaggio e parodia, commedia e dramma. Lunedì 22 luglio, La fortuna di essere donna di Alessandro Blasetti sarà presentato da Caterina d’Amico, saggista e autrice, preside per vent’anni della Scuola Nazionale di Cinema e figlia di Suso Cecchi d’Amico, che ha sceneggiato il film al fianco di Ennio Flaiano e Alessandro Continenza. Giovedì 25 sarà proiettato il film di chiusura della rassegna, Speriamo che sia femmina di Mario Monicelli: a introdurre la visione ci sarà Chiara Rapaccini, in arte RAP, brillante e poliedrica artista, compagna di Monicelli per trentacinque anni.

La programmazione di Roma Cinema Arena sarà completata da altri quattro celebri titoli. Sabato 6 luglio si terrà la proiezione di uno dei grandi film sulla paranoia americana anni ’70, I tre giorni del condor di Sidney Pollack: il regista premio Oscar® avrebbe compiuto novant’anni nel 2024.

Domenica 7 il pubblico potrà assistere ad Ennio, documentario dedicato da Giuseppe Tornatore al genio di Morricone, scomparso nel luglio di quattro anni fa. Martedì 9 sarà la volta de La stangata di George Roy Hill, una delle più belle truffe viste al cinema, con dieci candidature e sette Oscar® vinti, compresi quelli per Miglior film e Miglior regia. Venerdì 19 luglio si terrà Il verdetto, solido legal thriller diretto da Sidney Lumet, cineasta che quest’anno avrebbe festeggiato i cent’anni.

Il programma di Roma Cinema Arena

4 luglio 2024 h. 21:15

IL POSTINO di Michael Radford, Italia, Francia, Belgio 1994, 108’

Introdotto da Maria Grazia Cucinotta

5 luglio 2024 h. 21:15

FORREST GUMP di Robert Zemeckis, Stati Uniti, 1994, 142’

6 luglio 2024 h. 21:15

THREE DAYS OF THE CONDOR (I TRE GIORNI DEL CONDOR) di Sidney Pollack, Stati Uniti, 1975, 117’

7 luglio 2024 h. 21:15

ENNIO di Giuseppe Tornatore, Italia, 2022, 150’

8 luglio 2024 h. 21:15

LA RAGAZZA CON LA VALIGIA di Valerio Zurlini, Italia, Francia, 1961, 121’

Introdotto da Marco Tullio Giordana

9 luglio 2024 h. 21:15

THE STING (LA STANGATA) di George Roy Hill, Stati Uniti, 1973, 129’

10 luglio 2024 h. 21:15

LA TOSCA di Luigi Magni Italia, 1973, 98’

11 luglio 2024 h. 21:15

MARTIN EDEN di Pietro Marcello, Italia, Francia, 2019, 129’

Introdotto da Pietro Marcello

12 luglio 2024 h. 21:15

MARX PUÒ ASPETTARE di Marco Bellocchio, Italia, 2021, 96’

Introdotto da Marco Bellocchio

13 luglio 2024 h. 21:15

C’ERAVAMO TANTO AMATI di Ettore Scola, Italia, 1974, 125’

14 luglio 2024 h. 21:15

THE CONVERSATION (LA CONVERSAZIONE) di Francis Ford Coppola Stati Uniti, 1974, 112’

15 luglio 2024 h. 21:15

TROPPO FORTE di Carlo Verdone Italia, 1986, 105’

16 luglio 2024 h. 21:15

REAR WINDOW (LA FINESTRA SUL CORTILE) di Alfred Hitchcock, Stati Uniti, 1954, 121’

17 luglio 2024 h. 21:15

SENSO di Luchino Visconti Italia, 1954, 115’

18 luglio 2024 h. 21:15

AMMORE E MALAVITA di Marco Manetti, Antonio Manetti, Italia 2016, 134’

Introdotto da Marco e Antonio Manetti

19 luglio 2024 h. 21:15

THE VERDICT (IL VERDETTO) di Sidney Lumet, Stati Uniti, 1982, 129’

20 luglio 2024 h. 21:15

TERMINATOR di James Cameron, Stati Uniti, 1984, 107’

21 luglio 2024 h. 21:15

BIANCA di Nanni Moretti, Italia, 1984, 95’

22 luglio 2024 h. 21:15

LA FORTUNA DI ESSERE DONNA di Alessandro Blasetti, Italia, Francia, 1955, 96’

Introdotto da Caterina d’Amico

23 luglio 2024 h. 21:15

MATRIMONIO ALL’ITALIANA di Vittorio De Sica, Italia, 1964, 104’

24 luglio 2024 h. 21:15

DR. STRANGELOVE OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE THE BOMB (IL DOTTOR STRANAMORE – OVVERO: COME HO IMPARATO A NON PREOCCUPARMI E AD AMARE LA BOMBA) di Stanley Kubrick, Regno Unito, 1964, 93’

25 luglio 2024 h. 21:15

SPERIAMO CHE SIA FEMMINA di Mario Monicelli Italia, 1986, 120’

Introdotto da Chiara Rapaccini

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli. Il programma potrebbe subire variazioni.