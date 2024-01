Il mago lituano che denuncia i finti artisti al centro di Roma: "Pitturano su dipinti già finiti"

"Ecco come verrai truffato a Roma, in Italia. Stai molto attento". E' questo il messaggio che Rokas, un mago di origini lituane, ha lanciato sui social attraverso un video che, in un breve lasso di tempo, ha raggiunto quasi il milione di like.

Al giovane mago, in visita alla Capitale, non sono passate inosservate le numerose stampe vendute ai turisti in centro. Da Fontana di Trevi al Colosseo, Rokas ha notato i numerosi artisti in strada con i loro dipinti tutti uguali. Tele ritraenti le principali attrazioni della città, ma tutte troppo simili l'una all'altra. "Ho visto questi artisti in giro per Roma - racconta nel suo video sui social Rokas - il loro modo di dipingere tanto simile, mi ha suscitato dei sospetti. Tutti propongono le stesse cose, mostrano i loro dipinti in strada, sistemano una tavolozza di colori e in mano tengono in mano un pennello". Ma è una truffa, sottolinea il mago lituano: "Pitturano su dipinti già finiti".

Rokas si è avvicinato ad uno di questi finti artisti: "E' una stampa o un dipinto originale?", ha chiesto. "Non è una fotocopia, è tutto fatto a mano", la risposta del venditore. Così, sempre più insospettito, Rokas ha bagnato un fazzoletto con acqua e lo ha strofinato sul disegno, avendo conferma che si trattasse proprio di una fotocopia. "Qual è il problema? - le parole infastidite dell'ambulante - non comprarlo". E poi, per mandarlo via: "My friend, please going".

Chi è Rokas, il mago "smaschera-truffe"

Originario di una piccola città della Lituania, Rokas è un mago pluripremiato, che è stato il protagonista di spettacoli in tutta Europa e negli Stati Uniti. Si è esibito per molte aziende note, ha vinto due diversi Guinness World Records.

La truffa sui finti dipinti non è l'unica di cui Rokas parla sui social, c'è anche quella dei braccialetti venduti da ambulanti abusivi nel centro di Roma. Si avvicinano apparentemente in maniera amichevole - spiega nel suo video Rokas - poi propongono un braccialetto o qualche altro piccolo souvenir spacciandolo come un regalo, ma quando stai per andare via richiedono soldi: "Ma mi avevi detto che era un regalo", la reazione del mago. "No, little money for my family", la risposta del venditore.

"Non date mai niente a questi truffatori - dice il giovane mago nel suo video di denuncia - diventano piuttosto aggressivi se non dai loro quello che chiedono".

I video-denuncia di Rokas