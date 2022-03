Riofreddo, il borgo che nasce intorno ad un'antica fortezza romana

In provincia di Roma, ma al confine con l'Abruzzo, si trova un borgo nato intorno ad una fortezza romana, costruita per controllare l'antica via Valeria. E' Riofreddo, a circa un'ora dalla Capitale. Un paesino arroccato, ricco di siti archeologici e di tre necropoli, la più interessante risalente al 1000 a.C.

Il suo nome deve origine al clima locale, spesso rigido, soprattutto nei periodi dell'anno in cui soffiano tramontana e grecale. Nei secoli a comandare su Riofreddo, furono le dinastie dei Colonna e dei Del Drago. I Colonna-Riofreddo dimoravano nella rocca, i Del Drago, invece, risiedevano solo per brevi periodi, preferendo dare il feudo in affitto.

Cosa vedere a Riofreddo

A Riofreddo vale la pena fare un giro nei vicoletti, fotografando angoli pittoreschi, tra antichi palazzi, alberi in fiore (in questo periodo dell'anno) e panorami bellissimi. E' consigliata, inoltre, una visita all’Oratorio dell’Annunziata e al Castello Colonna. Da visitare Palazzo Sebastiani del Grande, le rovine dell’antico Monastero di San Giorgio, i resti di un ponte romano, il Museo delle culture ‘Villa Garibaldi’. Nei dintorni di Riofreddo poi, è consigliata una gita alle Cascate di Rioscuro, delle bellissime cascate naturali.

Cosa mangiare a Riofreddo

Riofreddo è nota per le sue carni di pecora e di maiale protagoniste in cucina, cotte prevalentemente arrosto o alla scottadito. Tra i prodotti caseari sono degni di nota il pecorino, sia fresco che stagionato, e la ricotta. A novembre, appuntamento fisso è la Sagra della Castagna (purtroppo in questi anni fermata dal Covid) poiché le castagne locali sono davvero buonissime. Nel periodo natalizio, invece, si prepara la nociata, un dolce a base di noci e miele, a Pasqua è tempo della pizza, che, però, è un dolce lievitato.

Diversi i ristoranti dove mangiare a Riofreddo: La Cucina di Rio, per i piatti casarecci e la pasta fatta in casa; La Luna nel pozzo, ristorante accogliente con una vista mozzafiato; Villa Celeste per mangiare cucina tipica e pizza in un bosco.

Dove dormire a Riofreddo

Se avete in programma un weekend da queste parti, non mancano le strutture ricettive interessanti a Riofreddo e dintorni. "La luna nel pozzo", consigliato per mangiare, è un agriturismo con camere e qui è possibile anche dormire. In alternativa c'è il Rio B&B, sempre a Riofreddo. E' possibile, inoltre, alloggiare nei dintorni del borgo, ad esempio a Cineto Romano dove si trova l'hotel L'Oliveto.

Come arrivare a Riofreddo da Roma

Riofreddo dista poco più di 60 km da Roma (un'oretta di macchina). Per raggiungere il borgo, prendere l'A24 in direzione di Strada Statale 5/SR5 a Vicovaro. Prendere poi l'uscita Vicovaro-Mandela da A24 e continuare su SR5. Guidare in direzione di SP38a fino a Riofreddo.

