Rinascente di piazza Fiume, ecco come cambia lo storico store

Trentasette milioni di euro, per un progetto di remodelling che sarà completato ad agosto 2023. Parliamo di Rinascente, la prestigiosa collezione di negozi, che a Roma ha due case: lo storico store in piazza Fiume e il flagshipe store in via del Tritone.

E' proprio la sede di piazza Fiume che, negli ultimi mesi, sta mostrando un look totalmente rinnovato, grazie ad un progetto di ristrutturazione globale che regalerà allo storico negozio romano un volto totalmente nuovo, per donare alla città una nuova, distintiva, destinazione per lo shopping.

Dopo l’apertura a febbraio del ground floor, dedicato agli accessori e alla cosmetica, è ora la volta del 3 piano, che ospita un esclusivo brand mix dedicato alle collezioni donna contemporary & fashion, alle shoes e che accoglie la destination del Beauty Bar, e del 6 piano, con l’apertura della food hall con food market, enoteca e il ristorante con terrazza panoramica Enoteca La Torre.

Il terzo piano, tra le ultime novità dello store di piazza Fiume, è firmato da Studio Wok di Marcello Bondavalli, Nicola Brenna e Carlo Alberto Tagliabue. È la destinazione perfetta per la cliente più giovane, attenta alle novità, con un’offerta fashion contemporary sia nel ready-to-wear che nelle shoes, focus indiscusso del piano. Gli amanti delle calzature avranno l’imbarazzo della scelta: dai brand fashion a quelli più eleganti, fino alle immancabili sneakers. La cliente della Gen-z e non solo troverà inoltre un’ampia proposta di denim, affiancata a t-shirt e leisurewear. La grande novità del piano è la commistione con il mondo beauty: lo spazio Beauty Bar, già concept di successo in altri store di Rinascente è un vero e proprio supermarket della bellezza, ricco di brand in linea con le tendenze del momento, destinato alle clienti più giovani ed informate. Verrà affiancato dall’operatore Salon de Beauté che offrirà servizi di estetica avanzata.

Un piano interamente dedicato al food

La sera del 10 maggio, Rinascente ha celebrato un importante traguardo per lo store di Roma Piazza Fiume: l'apertura della nuova Food Hall e il raggiungimento della metà dei lavori di restyling che si completerà ad agosto 2023. Presenti alla serata anche Roberto Gualtieri, Nicola Zingaretti ed altre personalità della politica e dello spettacolo.

Ospiti presenti alla serata di apertura della Food Hall

Il sesto piano dello store, realizzato dallo studio 2050+ di Ippolito Pestellini Laparelli, è dedicato interamente al food con un’ampia proposta per il cliente locale e di passaggio. Uno spazio con una forte connotazione design dove acquistare prodotti ed eccellenze italiane, dal vino al food market. Il ristorante, gestito da Enoteca La Torre, propone un’offerta culinaria ricercata e di qualità per ogni momento della giornata: che sia una colazione veloce, una pausa pranzo, un tè pomeridiano, un aperitivo o una cena rilassante nel ristorante con terrazza.

Un'esperienza di shopping ricercato, per tutti i gusti, dal piano terra al sesto piano. Un palazzo della moda da poter attraversare verticalmente con un ascensore panoramico che attraversa la facciata esposta sul garden ed è stato progettato per connettere direttamente la piazza che circonda il palazzo alla terrazza del sesto piano.

La Food Hall al sesto piano