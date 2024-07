Riapre la spiaggia di Torre Astura, una delle più belle del Lazio (a un'ora da Roma)

La spiaggia di Torre Astura ha riaperto dal 1 luglio e sarà accessibile fino al 31 agosto 2024. Si tratta di una delle più belle e amate spiagge della costa laziale, nel territorio comunale di Nettuno.

La spiaggia di Torre Astura

La spiaggia è caratterizzata da 8 km di sabbia dorata, dune e macchia mediterranea e da una straordinaria fortezza medievale, una torre pentagonale attorniata da mura e merlature, completamente immersa nell’acqua, raggiungibile da un antico ponte in muratura. Tappa obbligata per chi ama immergersi nella natura selvaggia e incontaminata, la spiaggia di Torre Astura si trova all’interno dell’UTTAT (Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri) del Ministero della Difesa, Poligono militare di Nettuno, ed è raggiungibile da località Foceverde attraverso un sentiero immerso in una bellissima pineta.

Nei giorni di sabato e domenica, al costo di 1 euro, è disponibile il servizio navetta dal centro di Nettuno alla pineta a ridosso della spiaggia. L’ingresso sarà libero tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 19, per i mesi di luglio e agosto, e nelle giornate di sabato e domenica nel mese di settembre, con la possibilità di parcheggiare gratuitamente nell’area adibita in via Valmontorio.