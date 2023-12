"Autoritratto", esce il nuovo album di Renato Zero. A marzo i concerti-evento a Roma

"Autoritratto", è questo il nome del nuovo album di Renato Zero, in uscita il prossimo 8 dicembre per Tattica. Uno "Zero-mosaico", come lo stesso cantautore lo definisce, destinato a tracciare, con la più bella calligrafia zeriana, una pagina inedita della sua ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera musicale.

Autoritratto di Renato Zero

"Il silenzio, di questi tempi è sconsigliabile un po’ per tutti. Io non ho mai fatto nulla per incoraggiarlo", ha detto parlando del suo nuovo album Zero. "La mia produzione artistica, così tangibile, ne è la prova! Certo - ha proseguito l'artista romano - ci vogliono argomentazioni valide, del buon materiale e tanta sana determinazione per sconfiggere 'la pericolosa quiete della nullatenenza'. Le mie modeste opere mi hanno sfamato. È stato un coraggio irrefrenabile e perpetuo a conferirmi una salute artistica e psicofisica, senza la quale non avrei più visto l’alba. Grazie anche alla nutrita schiera di complici che si sono prodigati per rendere questa, apparentemente impossibile, impresa una piacevolissima ed avvincente traversata. Gente che fa musica come me, che parla la mia stessa lingua, che dispensa emozioni e favorisce incontri e relazioni benefiche. La musica ha un senso solo se si fa insieme ad altri", ha aggiunto Renato Zero.

In "Autoritratto" è lui stesso a passarsi al setaccio: "Io a sentire il bisogno di guardarmi dentro, a valutare la mia resistenza. Verificando di quanta autonomia sono ancora dotato e di quanta pazienza il mio amato pubblico dispone. Grazie a quanti hanno avuto l’ardire di seguirmi, di comprendere la mia 'scomoda' unicità, di aiutarmi a trasformare un’adolescenza difficile in una sfida davvero esaltante. Restatemi accanto che io vi garantisco ancora: onestà e rispetto. Godetevi questo mio nuovo lavoro che vi dedico con tutto il mio cuore. Renato, ancora e sempre: Zero!".

I brani di Autoritratto

I 13 brani che compongono lo Zero-mosaico di Autoritratto sono il più bel frutto della sconfinata creatività di Renato Zero, una nuova avvincente traversata guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte. Un'avventura musicale ricchissima di suggestioni, dove la genialità di Zero si fonde una volta in più con la sua inimitabile capacità di sorprendere e ispirare.

Accanto alle tracce inedite, ognuna con la sua storia unica, a comporre la tavolozza di AUTORITRATTO anche brani che il pubblico ha potuto apprezzare dal vivo nel corso dei monumentali festeggiamenti di 070 al Circo Massimo e sui palcoscenici del tour “Zero a Zero - Una sfida in musica”, ora in versione studio nell’album: da “Quel bellissimo niente” a “Fortunato”, da “L’avventuriero” a “Cuori liberi” passando per “Zero a Zero”.

Di seguito la tracklist completa:

1. QUEL BELLISSIMO NIENTE

2. ECCOCI QUI

3. L’AVVENTURIERO

4. NON TI CAMBIEREI

5. FA CHE SIA L’AMORE

6. ZERO A ZERO

7. COSÌ TENACE

8. L’ECO

9. LA FERITA

10. CUORI LIBERI

11. FORTUNATO

12. VITA

13. PERENNEMENTE BIANCO

In ogni nota di Autoritratto, figlio dello scandaglio interiore di Renato Zero, risuona l'anima autentica dell’artista romano, pronto a consegnare al suo affezionatissimo pubblico 13 tasselli del suo vissuto, dei suoi luoghi e del suo immutato desiderio di passione e libertà.

Come uno specchio musicale, l’album restituisce l’immagine più che mai vivida di Zero, la geografia del suo sentire più profondo, con uno sguardo sempre attento a chi dal primo momento l’ha compreso e sostenuto. Autoritratto non può non aprirsi con una cartolina d’amore, dedicata alla sua Roma e al suo fedele popolo di Zerofolli, e chiudersi con un messaggio di speranza per un domani migliore, che spazzi via le nebbie di guerre e odio. In mezzo, alcuni dei pezzi autobiografici più sinceri e feroci dell’artista, veri e propri inni alla vita, ma anche la sentita dedica ad un caro amico e il continuo confronto tra pubblico e privato di un Renato che ha deciso di sdoppiarsi dal 1966 fino ad oggi.

Per condensare tutte le sfumature del caleidoscopico talento di Renato Zero, Autoritratto sarà disponibile in quattro differenti colori e cover, a creare un’esperienza visiva unica.

Renato Zero non riesce a stare lontano dal suo affezionato pubblico e si prepara a riabbracciare i fan con i Concerti Evento che toccheranno anche la Capitale: l'artista sarà al Palazzo dello Sport il 13-14-16-17-20-21 marzo 2024 e sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo i brani contenuti in Autoritratto e il meglio del suo intero repertorio.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 del 7 dicembre 2023 su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.