Le 10 canzoni più belle di Renato Zero

Renato Zero compie 70 anni: il "re dei Sorcini" è nato, infatti, il 30 settembre del 1950. Con la sua musica, dagli esordi ad oggi, ha raccontato tante storie, tra pailettes, piume, abiti e trucchi stravaganti. Ha parlato di amore, di sesso, di fede, di vita, di morte.

Il suo debutto nella musica risale al 1967 con un 45 giri, prodotto da Gianni Boncompagni, che conteneva i brani "Non basta mai" e "In mezzo ai guai". Poi gli anni del Piper, l'amicizia con Loredana Bertè e Mia Martini e il grande successo che lo ha reso un mito. Non solo cantante, ma anche attore, performer, artista poliedrico.

Le canzoni più amate di Renato Zero

Nel giorno del suo compleanno, RomaToday lo festeggia ricordando 10 delle sue canzoni più belle:

1. Triangolo, Zerolandia - 1978

2. I migliori anni, Sulle tracce dell'imperfetto - 1995

3. Tutti gli zeri del mondo, Tutti gli zeri del mondo - 2000

4. Il Carrozzone, Trapezio - 1976

5. Il Cielo, Zerofobia - 1978

6. Cercami, Amore dopo amore - 1998

7. Mi vendo, Zerofobia - 1978

8. La pace sia con te, Amore dopo amore - 1998

9. Dimmi chi dorme accanto a me, Amore dopo amore - 1998

10. A braccia aperte, Cattura - 2003