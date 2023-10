Nasce "Magic Christmas", Il Regno di Babbo Natale e MagicLand uniscono forze e magia

Magicland presenta per la prima volta "Magic Christmas" unendo le forze con il Regno di Babbo Natale di Vetralla, una realtà che da anni lavora per regalare la magia del Natale a grandi e bambini.

E' questa la novità dell'inverno 2023, che il parco divertimenti di Valmontone e il regno natalizio in provincia di Viterbo hanno presentato in una calda giornata di ottobre, quando il Natale sembra ancora lontano ma, in fondo, non è poi lo così tanto.

Il Regno di Babbo Natale esce da Vetralla e arriva a Magicland

Lucy la Stella, uno dei personaggi del Regno di Babbo Natale di Vetralla, nella mattinata di martedì 4 ottobre, ha acceso simbolicamente i riflettori su un accordo che avrà durata 5 anni e che porterà, per la prima volta in assoluto, l'atmosfera e l'esperienza del Natale a Magicland.

E' la prima volta che il Regno di Babbo Natale esce dai confini di Vetralla. "Sarà un tripudio di luce, dall'ingresso di Magicland fino al castello dove il Regno di Babbo Natale troverà casa", ha raccontato Giorgio Onorato Aquilani, fondatore del Regno di Babbo Natale, in conferenza stampa. "L'approccio di questa collaborazione è stato quello di portare tutta la filosofia del Regno all'interno di esperienze diverse e complementari. Quello che si troverà a Magicland non si trova a Vetralla, anche chi è nostro fan potrà scoprire cosa ci siamo inventati questa volta".

"Abbiamo immaginato la suggestione di un percorso all'interno di un castello, dove sorgerà un bosco e si potrà vivere un'esperienza che porterà ogni ospite ad imbattersi nella simpatia dei nostri elfetti e degli altri personaggi, fino ad arrivare a Babbo Natale che avrà un dono per tutti", ha concluso il fondatore del Regno di Babbo Natale di Vetralla.

"Grazie a questo accordo con il Regno di Babbo Natale, MagicLand si arricchisce di una impareggiabile collaborazione con una delle più importanti realtà nel panorama natalizio - ha dichiarato Guido Zucchi, CEO di MagicLand - siamo estremamente onorati di riportare il Natale a MagicLand e di integrare il calendario con l’apertura straordinaria fino al 7 gennaio con una veste tutta nuova. Siamo, pertanto, entusiasti di essere stati prescelti come location da un partner d’eccezione: una vera istituzione del Natale”.

"Abbiamo rivisto tutto il prezzario dei nostri biglietti, per andare incontro alle famiglie e permettere loro di vivere questa magia. Così gli adulti pagheranno 9,90 euro, mentre tutti i bambini oltre 1 metro di altezza potranno accedere a solo 1 euro", ha concluso Zucchi.

Magic Christmas a Valmontone

Dal 18 novembre al 7 gennaio 2024, dunque Il Regno di Babbo Natale e MagicLand, guidati dalla scia di Lucy la Stella, inizieranno assieme Magic Christmas, un viaggio lungo 5 anni, e forse anche oltre. "Vogliamo gridare al mondo che ogni giorno è Natale", raccontano. Magic Christmas sarà un'esperienza prima di tutto, grazie alle storie, ai personaggi e alle atmosfere originali del Regno di Babbo Natale. All’interno di MagicLand le atmosfere incantate ed uniche delle festività natalizie prenderanno forma e vita attraverso una serie di percorsi, spettacoli, attrazioni, mercatini natalizi, ed incontri con le mascotte dei personaggi che popolano questo magico mondo adatto a tutte le età.