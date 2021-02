Lazio Sound Scouting: Claudia Audrin vincitrice del contest musicale in streaming

Assegnati anche i cinque premi per le singole categorie

Il contest si era chiuso il 25 novembre. Ma per decretare i vincitori del Lazio Sound Scouting è stato necessario ascoltare i 15 finalisti che, in una maratona musicale, si sono alternati a 5 artisti affermati come Populous, Mydrama, Piotta, Roberto Gatto, Andrea Obisio.

La vincitrice

La vincitrice assoluta del contest è risultata essere Chiara Rigoli, in arte Claire Audrin, una giovane cantautrice romana appassionata fin da piccola di musica. Due anni fa ha pubblicato il singolo “Australia” con cui è diventa artista del mese per Mtv New Generation, che anticipava l’uscita dell’album “Unlocked”. Circa un anno dopo torna sulla scena con un altro singolo “London Eye”. Nel 2018 ha aperto due date del “Non abbiamo armi tour” di Ermal Meta. A Claire Audrin è andato il premio più ghiotto: la produzione di un intero album e la relativa promozione nazionale e internazionale.

La ripartenza del settore

“Incentivare la creatività dei giovani musicisti sostenendo il loro percorso artistico è un modo concreto per aiutare la ripartenza del settore dello spettacolo dal vivo così fortemente colpito dall'emergenza economica e sanitaria di questi ultimi mesi – ha commentato dal palco il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – Per questo la Regione già dai primi mesi della pandemia, ha messo in campo diverse iniziative per creare una rete tra gli operatori del settore della musica con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti del nostro territorio”.

I premiati

I vincitori della singola categorie sono: Quartetto Eos (Categoria, I love Mozart), Ellynora (Categoria Urban King), Claire Audrin (Categoria Songwriting Heroes), Envoy (Categoria God is a producer) e The Oddroots (Categoria Jazzology) che si sono aggiudicati la produzione di un singolo, di un videoclip, il percorso di formazione LAZIOSound Campus e la relativa promozione nazionale ed internazionale.

LAZIOSound ha fatto registrare 822 iscritti ed ha finito per coinvolgere 1400 artisti. Il concorso è stato realizzato da Regione Lazio tramite LAZIOCrea, con il sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili, nell’ambito del sistema regionale per le Politiche Giovanili “GenerAzioni Giovani”.