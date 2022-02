Street art, la Regione finanzia progetti di riqualificazione urbana: ecco come partecipare

La Regione ha stanziato 400.000 euro il nuovo avviso pubblico "Lazio Street art 2022" per finanziare murales, mosaici e installazioni che riqualifichino e valorizzino gli spazi pubblici e privati dei comuni, soprattutto nelle aree urbane periferiche. Un budget raddioppato rispetto al 2020, quando esordì l'iniziativa.

L'avviso è riservato ai comuni, inclusa Roma Capitale e i suoi municipi, agli enti pubblici, ai soggetti giuridici privati come imprese, associazioni, fondazioni, comitati ed enti equiparati in possesso di personalità giuridica che dovranno dimostrare di occuparsi di promozione e valorizzazione culturale del territorio.

Lo scopo è promuovere e sostenere la street art "per la sua forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio - si legge nella nota - nonché di creazione di percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani o extra urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale".

Chi vincerà l'avviso otterrà contributi a fondo perduto, per coprire al massimo l'80% del costo ritenuto ammissibile, fino a 12.000 euro per una singola opera o fino a 20.000 per più interventi insieme. E' previto un bonus pari al 20% dell'importo complessivo per chi presenterà domande in forma associata, quindi pubblico-privato, per incentivarne la collaborazione. Nelle spese ammesse al contributo sono incluse quelle per l'esecuzione dell'opera (ingaggio dell'artista per esempio, in misura non inferiore al 10% dell'importo, ma anche l'acquisto dei materiali o il noleggio delle attrezzature), oltre a quelle per il compenso del curatore per la progettazione e lo sviluppo del progetto (entro il 10% dell'importo), attività di comunicazione e inaugurazione e infine assicuazioni infortuni per artisti e maestranze.

“Con questo secondo avviso, rispetto alla scorsa edizione - commenta il presidente della Regione Nicola Zingaretti -, raddoppiamo le risorse mettendo a disposizione 400mila euro a fondo perduto per finanziare espressioni artistiche in grado di dare nuova luce agli ambienti urbani del nostro territorio. Un progetto importante con il quale intendiamo replicare e superare il successo dell’avviso del 2020, per mezzo del quale abbiamo finanziato nove bellissimi interventi artistici che hanno dato nuova vita ad altrettante aree urbane del Lazio”.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente per via telematica collegandosi al link https://app.regione.lazio.it/streetart dalle 12 del 7 marzo alle 12 del 20 aprile 2022.